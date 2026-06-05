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夏季炎熱風險增！北醫大輔導業者強化食安 發GHP、婦幼飲食專屬認證

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北醫大「食安守護隊」學生，示範以ATP冷光儀檢查鍋具中微生物殘留情況。記者林琮恩／攝影
北醫大「食安守護隊」學生，示範以ATP冷光儀檢查鍋具中微生物殘留情況。記者林琮恩／攝影

近年國內食安中毒案件頻傳，隨夏季高溫來臨，食材保存不易，引發交叉汙染及環境衛生管控等問題，且食安稽查人員短缺，地方政府平均1名稽查人員，需負責逾千家業者。北醫大食安系成立「食安守護隊」，從輔導周邊餐飲業者開始，在雙北推動「食品良好衛生規範準則（GHP）模範標章」及「婦幼安全飲食標章認證」，煙波大飯店、順億鮪魚等知名業者均參與。

北醫大食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫說，該校食安GHP模範標章，是依據台北市餐飲衛生管理分級計畫委託專業服務輔導及評核記錄表進行輔導，業者在從業人員、作業場所、設施衛生管理、品保制度等4面向，分數需達良級以上，才會發給認證，團隊會攜帶ATP冷光儀至餐廳，實際檢測餐具及烹調器具微生物殘留，經常發現看似安全的廚具，實則已被微生物汙染。

蕭伊倫說，學生會先至雙北餐廳詢問參加輔導認證的意願，團隊再針對願意參加輔導的業者舉辦相關課程，並實地探訪，曾經在實際訪查70、80家，僅約10多家願意參與，被拒絕的經驗也讓學生鍛鍊溝通技巧，因地方衛生局不定期均會抽查餐飲場所GHP合格情況，參與輔導可讓業者先做好自主管理、降低食安風險，在實際稽查時更知道如何準備，為業者參加輔導誘因之一。

「婦幼安全飲食標章」為北醫大獨創。蕭伊倫說，不少餐廳使用塑膠餐具，恐在承裝高溫食物時釋出添加物，包含各類塑化劑、抗氧化劑等，許多物質具干擾內分泌能力或潛力，恐影發育或傷害生殖系統；小吃店常見的美耐皿餐具，則可能在接觸50、60度高溫時，釋出與腎臟疾病有關的三聚氫氨；不沾鍋廚具等則在動物實驗證實恐引發肝腫瘤。這些都會危及婦女、幼童健康。

蕭伊倫說，婦幼安全飲食認證以降低內分泌干擾物（EDCs）為核心，目前僅發放綠色標章，檢視項目包括食品包材、清潔用品選擇等，今年下半年起將分為綠色、銀色、金色三級，初步規畫若業者設計消費者自備餐具可折價，或將美耐皿餐具全數改為瓷器餐具等，完成這類高難度項目可獲銀色認證，若連續多年獲得銀色認證，可改為頒發銀色認證。

北醫大說，民國112至113年該校「食安守護隊」，共說服32家次業者參與GHP輔導、16家次業者參與婦幼安全飲食輔導，114年則有23家次業者參與GHP輔導、18家次業者參與婦幼安全飲食輔導，校方已建立「食安美食地圖」，今年共有18家餐飲業者加入，包括北醫大學生餐廳、早餐店、咖啡館等北醫生活圈店家，並將與順億鮪魚、煙波大飯店等合作，擴大食安推廣力度。

北醫大食安系成立「食安守護隊」，從輔導周邊餐飲業者開始，在雙北推動「食品良好衛生規範準則（GHP）模範標章」及「婦幼安全飲食標章認證」，煙波大飯店、順億鮪魚等知名業者均參與。記者林琮恩／攝影
北醫大食安系成立「食安守護隊」，從輔導周邊餐飲業者開始，在雙北推動「食品良好衛生規範準則（GHP）模範標章」及「婦幼安全飲食標章認證」，煙波大飯店、順億鮪魚等知名業者均參與。記者林琮恩／攝影

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