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年初乾旱重創…南投筍子最高減產8成 竹農苦嘆「冒頭就停長」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
今年初乾旱少雨，南投孟宗竹筍生長受影響，部分產區減產達8成。圖／南投縣政府提供
今年初乾旱少雨，南投孟宗竹筍生長受影響，部分產區減產達8成。圖／南投縣政府提供

今年初乾旱少雨重創南投孟宗竹筍產業，不少農民原本期待春筍收成，卻發現竹筍萌發不良、生長遲緩，產量大幅縮水，部分林地竹筍減產甚至達8成。農業部已公告南投縣竹山鎮、鹿谷鄉以外地區為天然災害現金救助區，受損農民可於6月16日前向公所申請救助。

南投縣是重要孟宗竹筍產區，今年1月至2月降雨明顯不足，導致竹林長時間缺水。縣府調查發現，多處林業用地竹筍出現新芽萌發不良、生長緩慢等情形，春筍產量普遍下降，其中部分產區減產幅度達6至8成。

有竹農表示，今年進入竹林後就發現情況異常，往年春季筍子陸續冒出地面，今年卻稀稀落落，「很多筍子冒出來就停住，長不大也長不高」，即使投入肥料與人工管理，收成仍遠不如往年。

農民指出，孟宗竹筍生長仰賴冬季及初春雨水，今年前幾個月幾乎無雨，地下竹鞭無法吸收足夠水分，等到後續降雨增加時，已錯過生長關鍵期，影響整體產量。

農業部6月2日公告南投縣（竹山鎮、鹿谷鄉除外）為辦理「森林副產物－竹筍（孟宗竹）」今年1至2月乾旱（遲發性）農業天然災害現金救助地區，適用對象為林地生產竹筍的農戶。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，符合資格農戶應把握6月3日至16日受理期限，向土地所在地公所提出申請，以維護自身權益。

農業處指出，申請時須檢附身分證、印章、存摺、土地所有權狀或土地登記簿謄本等文件；承租土地經營者則須提供有效期限內的土地委託經營或租賃契約。

縣府也提醒農民用農業部「農產業天然災害現地照相APP」記錄災損情形，作為後續審查依據，並將持續向中央爭取必要救助資源，協助農民降低氣候異常帶來的衝擊。

南投 農民 竹子

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