觀光署公布旅行社黑名單 這家遭勒令停業及拒絕往來戶

旅遊旺季將至，觀光數公布5月旅行業營運狀況，截至6月止，有1家旅行社遭勒令停業、7家旅行社遭廢止或撤銷執照、1家旅行社被公告為票據拒絕往來戶、1家旅行社保證金遭扣押執行，另有41家旅行社處於自行申報停業或展延停業狀態。其中，威順旅行社同時被列為勒令停業及拒絕往來戶名單中。

觀光署表示，威順旅行社因財務及業務狀況異常，財務顯有困難且已無法履行契約責任，於今年5月14日起勒令停止經營旅行業業務3個月，目前仍屬勒令停業狀態。

觀光署指出，威順旅行社因1年內有6張支票因存款不足遭退票，且未辦理清償註記，於今年6月5日起，被票據交換所公告為拒絕往來戶。

此外，慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社、休遊旅行社、駿宇旅行社及聖運國際旅行社等7家旅行社遭觀光署廢止或撤銷執照。主要原因包括未依規定投保履約保證保險，經限期改善仍未完成；未依規定繳足旅行業保證金，經通知限期補足仍未繳納；以及暫停營業超過1個月且未依法向主管機關報備逾6個月等情形。

和諧旅行社因遭法務部行政執行署桃園分署執行，於3月27日接獲執行命令，旅行業保證金已進入扣押執行程序。另外，樂皮旅行社、永豐旅旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社、翔禾旅行社、東福旅行社、康泰旅運社等8家，經核准及主管機關副知解散。

41家旅行社向主管機關申報停業或展延停業，目前仍在停業期間。其中包括大宏旅行社、遇見國際運通旅行社、昇漢旅行社、台灣便利旅行社、嗨澎湖旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、啟程旅行社、米飯旅行社、安美旅行社、享玩旅行社、大來國際旅行社、和成旅行社、百世旅行社、跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、迦勒興旅行社、天齊旅行社、金元玉旅行社。

以及亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、鉅承旅行社、華夏國際旅行社、本質生活旅行社、歐樂旅行社、滙豐旅行社、經典旅行社、華夏大地旅行社、福安旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、臺灣國際旅行社、新力旅行社、享台灣旅行社、禾群旅行社、金航國際旅行社、世方旅行社、優質旅行社及再興國際旅行社等，停業期間多數為一年，最長延續至明年5月底。