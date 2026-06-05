血尿拖2年喊「嘸要緊」七旬翁發燒住院 竟一次查出4處癌

台中年約70歲老翁近兩年來到醫院檢查，每次都被驗出有顯微性血尿，但面對醫師建議進一步檢查，總是以「嘸要緊啦！」悍然拒絕。直到日前，老翁因嚴重的泌尿道感染、發燒不止緊急住院，醫師透過電腦斷層驚覺其兩邊腎臟與輸尿管嚴重積水、腎臟異常腫大，高度懷疑潛藏癌症，但在家屬苦勸、醫師抽絲剝繭檢查下，竟驚人地一口氣確診包括雙側輸尿管、膀胱及皮膚等4個不同部位的惡性腫瘤。

泌尿科醫師黃品叡表示，該名患者一個月前因泌尿道感染住院，當時檢查其腎臟整個腫起來，水腫程度已達最嚴重的一級，當時醫療團隊強烈擔心背後病因是癌症作祟，立即建議做更詳細的篩檢，未料患者依舊固執堅持不要，家屬無奈之下只能先辦理出院。

黃品叡透露，患者回診時為他安排雙側輸尿管鏡切片、膀胱切片；此外，細心的醫療團隊注意到患者的右手背上，長了一顆約4公分大、表面有些許潰爛的腫瘤，便決定在手術時「順手」一起切除送驗。

醫師驚訝表示，「沒想到報告出來，居然全部都是惡性腫瘤。」切片結果證實，老翁同時罹患了「右側輸尿管癌」、「左側輸尿管癌」及「膀胱癌」；而右手背上的潰爛腫塊，也確診為「皮膚癌」。一次檢查竟同時揭發四個部位的癌症，在泌尿科臨床醫學上確實相當少見。

大甲李綜合醫院指出，膀胱癌與輸尿管癌在早期最典型的臨床症狀，正是容易被民眾忽略的「無痛性血尿」。多數患者在初期完全不會有任何疼痛感，也不一定有明顯的全身症狀，僅有部分患者會伴隨急尿、解尿疼痛等現象，因而常被誤認為單純的尿道發炎而掉以輕心。