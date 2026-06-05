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環團籲保留橋頭糖廠百頃森林 盼成台灣首座「平地都市林園區」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣樹人會、森林城市協會、台灣蠻野心足生態協會、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟上午一起舉行記者會，呼籲保留橋頭糖廠百頃森林。記者蘇健忠／攝影
台灣樹人會、森林城市協會、台灣蠻野心足生態協會、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟上午一起舉行記者會，呼籲保留橋頭糖廠百頃森林。記者蘇健忠／攝影

台灣樹人會、森林城市協會、台灣蠻野心足生態協會、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟上午一起舉行「響應世界環境日：呼籲橋頭糖廠百頃森林成為台灣首座『平地都市林園區』，全台萬頃台糖平地造林續約不毀林」記者會。

6月5日為「世界環境日」也是我國《環境基本法》法定的「環境日」。2026世界環境日主題正是「氣候行動」，需要「以自然為本的解方」。今年聯合國環境日主題為「受自然啟發、為了氣候、為了「我們的未來（Inspired by Nature.For Clmate.For OurFuture.）」，提出的解決方案包含「森林能夠儲存碳，降低氣候風險，同時保護生物多樣性」等，並發起「50 座在 50°C 下的城市」城市降溫氣候倡議行動，包括擴大設置綠地、植樹造林。

環團指出在當前人口減少、建地過剩且空屋率高的背景下，高雄橋頭糖廠百頃森林守護運動，正面臨台糖等國有森林綠地被變更為建地、甚至淪為炒地皮的危機；台糖萬頃人造林也面20年補助期滿可能被大面積毀除的壓力，人行道改建頻繁毀樹，盼藉著國際環境日呼籲，妥善守護森林與都市林，要求森林零損失，回應世界減碳、降溫的趨勢，保留橋頭糖廠百頃森林成為台灣首座「平地都市林園區」。

聯合國 台糖 森林

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