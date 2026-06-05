過敏性鼻炎手術後仍復發 翼管神經阻斷術除心頭大患

38歲黃姓男子從小受鼻子過敏所苦，每逢換季症狀加劇，經常因打噴嚏、流鼻水與鼻塞往返耳鼻喉科診所，曾接受下鼻甲切除手術，術後不到一年，鼻塞再度復發，醫師改以「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」處理，術後鼻塞、打噴嚏與流鼻水情況停止，生活品質改善。

醫師分析，台灣約有2成4成民眾有過敏性鼻炎困擾，嚴重程度不一。常見治療方式包括藥物控制、皮下或下鼻甲減敏注射，以及使用空氣清淨機等，多數只能暫時改善症狀，難真正解決問題。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蘇萬福表示，翼管神經是靠近顱底蝶竇的自律神經，主要負責鼻腔鼻水分泌，正常情況下，鼻腔會分泌少量鼻水以維持濕潤，若翼管神經中的副交感神經過度活躍，容易在溫差、塵蟎等過敏原刺激下，大量分泌鼻水。長期反覆打噴嚏、流鼻水情況下，進一步刺激下鼻甲黏膜肥厚、使其體積變大，從而鼻腔變窄，最終造成鼻塞。

蘇萬福指出，鼻塞主因通常是鼻中膈彎曲與下鼻甲肥厚，屬於解剖構造上問題。鼻中膈彎曲多半與先天結構或外傷有關，與過敏本身關聯不大，下鼻甲肥厚則多與長期過敏刺激有關。大部分人都有不同程度的鼻中膈彎曲，若彎曲不嚴重，只需處理下鼻甲即可改善鼻塞。許多病人在接受下鼻甲切除術後，不到一年鼻黏膜又再度肥厚，原因在於真正的核心問題，其實是「翼管神經過度敏感」。

翼管神經阻斷術核心理念是透過截斷此神經，降低副交感神經過強的影響，使交感與副交感神經恢復平衡。手術後，病人的鼻水分泌功能便能回到接近正常人的狀態。早期翼管神經手術在1958年，因技術限制，容易傷及蝶顎神經節，造成病人術後嚴重乾眼症。不過隨著內視鏡技術成熟，在2000年，澳洲學者發明內視鏡翼管神經阻斷術可沿著後鼻神經，從翼管神經在鼻子後端分出的眾多分支一路找到翼管神經本體，避免傷及神經節情況下完成手術，能降低乾眼症風險，但術後眼乾的病人需要數周恢復時間。

蘇萬福在此基礎上，進一步發展出「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」，直接經由蝶竇進入，截斷一段2至3公分翼管神經，避開後鼻神經附近複雜血管區域，也能離神經節更遠，進一步降低乾眼症發生率及復發率。根據蘇的臨床統計，少數病人術後出現乾眼情況，平均約23天能逐漸恢復。

蘇萬福說明，目前醫界有後鼻神經相關手術，概念最早源於1980年的日本，現今是採局部麻醉方式，以電燒或雷射直接燒灼後鼻神經附近區域，雖然也可能改善症狀，因非直接阻斷翼管神經，依舊容易復發，大部分病人需反覆接受治療。後鼻神經周圍血管較多，若未完整辨識血管位置便進行燒灼，術後可能有較高出血風險。內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術是在完整保護神經節與血管的前提下進行，降低術後大出血與乾眼症機率。