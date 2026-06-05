熱帶擾動高屏登陸正穿越南台灣上空 粉專曝降雨熱區

「熱帶擾動91Ｗ上岸」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據最新監測資料，熱帶擾動91Ｗ已於高屏地區附近上岸，目前正穿越南台灣上空，預計下午至傍晚進入台灣東部海域，並持續朝東北加速移動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部留意雨勢發展，目前低壓環流正影響屏東及周邊地區，隨著系統逐漸往東北移動，後續須持續觀察台灣西南海域雲雨帶的動向。嘉義至屏東、台東（蘭嶼、綠島）及南投，為今天降雨較明顯的區域，局部地區需留意瞬間大雨及強陣風。󠀠󠀠󠀠

至於其他地區注意午後大雷雨，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到午後熱力作用，及大氣環境相當不穩定影響，今天下午至傍晚，各地均有機會出現雷陣雨，須特別留意大雷雨、強陣風及瞬間大雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。