芒果果皮長「炭疽病」黑點能吃嗎？專家破迷思：香甜信號燈

又到了夏季芒果盛產期，不少老饕紛紛搶購回家品嚐，不過部分消費者發現有些芒果表皮出現黑色斑點，甚至聽聞是「炭疽病」所致，因此擔心是否影響食用安全。對此，資深菜販廖炯程表示，芒果常見的炭疽病屬於植物真菌感染，與人類熟知的炭疽桿菌完全不同，對人體沒有危害，甚至還可作為判斷芒果成熟度的重要依據。

廖炯程近日在臉書發文指出，日前有業者拍攝短影音介紹芒果時提到，果皮上的黑點是炭疽病所造成，但強調對人體無害，沒想到卻引發部分網友批評，認為販售感染炭疽病的水果不妥，甚至有人擔心食用後可能危及健康。

對此，廖炯程特別幫這名業者平反澄清，表示許多人聽到「炭疽」二字，往往會聯想到炭疽桿菌或相關傳染病，但植物炭疽病與炭疽桿菌其實完全不同。炭疽桿菌屬於細菌，且是人畜共通的法定傳染病；而芒果炭疽病則是一種常見的植物真菌病害，不僅出現在芒果，許多蔬菜、水果也可能出現類似症狀。

他指出，這類真菌只會在植物之間傳播，不會感染人體，因此即使芒果表皮出現黑點，食用後對人體健康也不會造成影響。相關觀念其實多年來也曾被衛生單位多次宣導，希望民眾不要因名稱相似而產生誤解。

至於芒果出現黑點究竟是好是壞？廖炯程表示，並非所有成熟芒果都會長出黑點，因為不是每顆果實都帶有炭疽菌；但若芒果本身受到真菌感染，隨著成熟度提高，黑點通常會逐漸增加並擴大，成為最好判斷「芒果熟了沒」的信號燈。

廖炯程分享，自己挑選芒果時，反而偏好表皮帶有少量黑點的果實，因為此時芒果香氣最濃郁、甜度也最理想。若喜歡脆硬口感的民眾，則可挑選蒂頭仍帶些許青色的芒果；若追求香甜多汁的風味，表皮略帶黑點的芒果則是正處於最佳賞味期。