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今世界環境日民團籲搶救橋頭糖廠百頃森林 不應變更為住商建地

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
橋頭糖廠造林地於2010年至2012年間種植，屬於「愛台12大建設－綠色造林計畫」補助造林地。記者董俞佳／翻攝
橋頭糖廠造林地於2010年至2012年間種植，屬於「愛台12大建設－綠色造林計畫」補助造林地。記者董俞佳／翻攝

今天是世界環境日，多個環保團體今天呼籲搶救高雄橋頭糖廠百頃森林，並守護台糖全台萬頃平地造林，避免造林補助期滿後，既有森林被變更為建地或遭砍伐。環團並提出「綠蔭零損失」、「護樹KPI」等訴求，要求政府在推動都市林政策時，不能一邊喊種樹、一邊砍掉既有森林。

台灣樹人會、森林城市協會、台灣蠻野心足生態協會等團體指出，今年世界環境日聚焦氣候行動與自然解方，聯合國環境倡議也強調森林能儲存碳、降低氣候風險，同時保護生物多樣性；聯合國並發起城市降溫倡議，鼓勵擴大綠地、植樹造林。環團認為，這與總統賴清德日前提出的「國家級都市林」政策方向一致，但若政府未先守住現有綠蔭，政策恐淪為「左手造林、右手砍林」。

森林城市協會理事長莊傑任表示，台糖全台萬頃平地森林原本是為回應2007年APEC宣言與國際減碳承諾而推動。台灣當年承諾增加1萬1550公頃造林面積，橋頭糖廠百頃森林與台糖平地造林，都是國家級政策成果。若今日貿然摧毀，恐讓國際社會產生「達成造林承諾後，隨即啟動毀林」的負面觀感，影響台灣國際形象。

橋頭糖廠造林地於2010年至2012年間種植，屬於「愛台12大建設－綠色造林計畫」補助造林地，莊傑任表示，計畫目的包括增加國土綠地面積、貢獻碳效益、回應國際減碳承諾、營造遊憩園區，以及維護生物多樣性，並非外界所稱「種來砍」的經濟造林。一座2030年至2032年才補助期滿的森林，不應提前砍除、變更為住商建地。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，近年台灣受氣候變遷與都市熱島效應影響，夏季氣溫屢創新高，都市林是實用且永續的降溫解方。橋頭糖廠百頃森林不僅創造清涼綠蔭，也棲息多種保育類鳥類與螢火蟲，並可在極端氣候下涵養水源、降低水患風險。她呼籲政府應將森林綠地劃出高雄新市鎮第三期開發範圍，落實《環境基本法》保護森林的義務。

近年夏季高溫不斷創新紀錄，台灣樹人會秘書長潘翰疆則說，若面對高溫只依賴冷氣，不僅無法根本解決問題，也會增加耗能與碳排。他質疑，難道種樹也有「保存期限」？許多平地造林已長成森林、融入國土綠網，具備生態保育、森林遊憩、森林療癒與生態觀光價值，不應在長成後又被砍除。

蠻野心足常務理事、律師陳憲政表示，都市森林是面對氣候變遷與都市高溫最經濟、最自然的解方，透過蒸散作用與遮蔭效應，可降低城市空氣溫度。他指出，近期南部多地出現攝氏37度以上高溫，台南玉井甚至達39.6度，未來高溫恐成常態，社會必須思考要留給下一代的是高溫水泥叢林，還是涼快、可生存的綠色空間。

今天是世界環境日，多個環保團體今天呼籲搶救高雄橋頭糖廠百頃森林，並守護台糖全台萬頃平地造林，避免造林補助期滿後，既有森林被變更為建地或遭砍伐。記者董俞佳／攝影
今天是世界環境日，多個環保團體今天呼籲搶救高雄橋頭糖廠百頃森林，並守護台糖全台萬頃平地造林，避免造林補助期滿後，既有森林被變更為建地或遭砍伐。記者董俞佳／攝影

聯合國 台糖 森林

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