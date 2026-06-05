快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

掛牌恐不到一半 立委呼籲慎防微電車成交通安全破口

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨籍立委郭國文（右）與徐富癸（左）上午一起舉行「慎防微電車成為安全破口 呼籲主管機關嚴加管理」記者會，郭國文表示近年微型電動二輪車快速普及，成為民眾代步新選擇，但掛牌率低、無照騎乘、違法改裝、火災風險及中製零組件來源不明等問題，也逐漸形成道路交通與公共安全隱憂。記者蘇健忠／攝影
民進黨籍立委郭國文（右）與徐富癸（左）上午一起舉行「慎防微電車成為安全破口 呼籲主管機關嚴加管理」記者會，郭國文表示近年微型電動二輪車快速普及，成為民眾代步新選擇，但掛牌率低、無照騎乘、違法改裝、火災風險及中製零組件來源不明等問題，也逐漸形成道路交通與公共安全隱憂。記者蘇健忠／攝影

民進黨籍立委郭國文徐富癸上午一起舉行「慎防微電車成為安全破口 呼籲主管機關嚴加管理」記者會，郭國文表示近年微型電動二輪車快速普及，成為民眾代步新選擇，但掛牌率低、無照騎乘、違法改裝、火災風險及中製零組件來源不明等問題，也逐漸形成道路交通與公共安全隱憂。

立法委員徐富癸表示會要求交通部、經濟部產發署、財政部關務署等主管機關強化查驗、掛牌管理與中製來源盤點，在制度配套完成前，不宜貿然擴大補助微電車。交通部雖已修正《道路交通管理處罰保例》將微型電動二輪車正式納管，並自2024年11月起規定必須完成掛牌才能上路，但實際管理仍明顯不足。根據交通部統計，截至2026年3月，已掛牌微電車為38 萬6,841輛；然而依照民間推估，微電車全台車輛數可能已按近百萬輛，代表政府目前掌握的數量恐怕不到一半。

徐富癸表示政府掌握不足，最直接的後果就是死傷事故持續攀升。根據警政署資料，微型電動車造成14歲至18歲青少年死傷事故，死亡人數從2023年的0人成長到2025年的9人，受傷人數也從3,069人增加至5,253人，成長幅度高達170%。他表示，微型電動車已經不只是代步工具，更逐漸成為青少年道路安全的重要警訊。

徐富癸 郭國文 交通部

延伸閱讀

毒駕去年萬件 交通部擬祭重罰：拒測27萬、無照9.6萬 累犯累加無上限

北市先發難！「駕艙機車」下半年有望掛牌上路 停管處：禁停機車格

卓榮泰：系統性防範毒駕 研擬涉案車輛沒收機制

131萬機車族未投保強制險 違規行為可能收2罰單

相關新聞

今天「芒種」溼答答 中午到傍晚雨彈升級 全台雷雨開炸

今天是24節氣的「芒種」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，熱帶擾動91Ｗ目前位於高屏近岸，即將穿越南台灣上空。今天各地天氣非常不穩定，容易短暫陣雨或雷雨。尤其中午到傍晚間，受低壓不穩定帶及熱力作用，全台灣均須留意大雷雨發生。

低氣壓正在通過南台灣…降雨熱區曝 下周典型梅雨鋒面徘徊慎防劇烈天氣

今天是24節氣的「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天低氣壓正在通過南台灣上空，北邊也有微弱鋒面靠近，加上西南季風水氣偏多，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨機會。

低壓環流從東港移入 粉專示警南高屏、台東留意雨勢

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，南海的低壓系統91W的低層環流，上午8時許從屏東東港附近移入，隨著它逐漸向東北方通過台灣後，其西南側厚實的對流，會為南高雄、屏東及台東帶來一陣雨勢，務必留意。

今天「芒種」展開連續降雨模式 賈新興：至少再下14天 高度警戒

今天是24節氣的「芒種」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至16日連續降雨模式・「至少再下14天」，累積雨量驚人，山區及溪流沿岸提早避難或撤離。下周一至16日，低壓帶和偏強西南風最關鍵，各地天氣不穩，局部陣雨、雷雨伴強陣風，西半部局部豪雨以上，低窪積淹水及山區高度警戒。

今雷雨開轟下周梅雨滯留鋒殺到 氣象署示警：強降雨恐到6月中旬

今天是24節氣的「芒種」，逢梅雨季，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今天受到低壓帶和鋒面影響，天氣不穩定，各地有大雨。中午過後中部以北山區和大台北地區，有局部短延時豪雨出現。

過敏性鼻炎手術後仍復發 翼管神經阻斷術除心頭大患

38歲黃姓男子從小受鼻子過敏所苦，每逢換季症狀加劇，經常因打噴嚏、流鼻水與鼻塞往返耳鼻喉科診所，曾接受下鼻甲切除手術，術後不到一年，鼻塞再度復發，醫師改以「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」處理，術後鼻塞、打噴嚏與流鼻水情況停止，生活品質改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。