掛牌恐不到一半 立委呼籲慎防微電車成交通安全破口

民進黨籍立委郭國文與徐富癸上午一起舉行「慎防微電車成為安全破口 呼籲主管機關嚴加管理」記者會，郭國文表示近年微型電動二輪車快速普及，成為民眾代步新選擇，但掛牌率低、無照騎乘、違法改裝、火災風險及中製零組件來源不明等問題，也逐漸形成道路交通與公共安全隱憂。

立法委員徐富癸表示會要求交通部、經濟部產發署、財政部關務署等主管機關強化查驗、掛牌管理與中製來源盤點，在制度配套完成前，不宜貿然擴大補助微電車。交通部雖已修正《道路交通管理處罰保例》將微型電動二輪車正式納管，並自2024年11月起規定必須完成掛牌才能上路，但實際管理仍明顯不足。根據交通部統計，截至2026年3月，已掛牌微電車為38 萬6,841輛；然而依照民間推估，微電車全台車輛數可能已按近百萬輛，代表政府目前掌握的數量恐怕不到一半。

徐富癸表示政府掌握不足，最直接的後果就是死傷事故持續攀升。根據警政署資料，微型電動車造成14歲至18歲青少年死傷事故，死亡人數從2023年的0人成長到2025年的9人，受傷人數也從3,069人增加至5,253人，成長幅度高達170%。他表示，微型電動車已經不只是代步工具，更逐漸成為青少年道路安全的重要警訊。