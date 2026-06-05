台灣高鐵便當新菜色迎盛夏 今鐵道便當節首度亮相

準備換季，台灣高鐵便當菜色也翻新。為了讓旅客在炎熱天氣下還能有好胃口，高鐵公司這次調整風味，讓便當變得更酸甜可口也兼顧健康。新便當在今天開始的鐵道便當節首度亮相，4天限量1400份。

台灣高鐵便當每季都會更換菜色，今年7、8、9月的夏季便當，主打「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排左小米飯」及「香滷豆包鮮蔬左紫米飯」，搭配全新台灣趣玩主題的和蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受。

高鐵公司運務處經理王苡書表示，這次便當的更新主要在於主菜風味的改變，包含加入客家風味的桔醬及無防腐劑的洛神花醃製大根，讓旅客透過酸甜開胃，去骨雞腿排也改以青蔥醬汁打造爽口風味。更首度採用小米飯取代白飯、在素食餐中加入豆包取代以往的三杯杏鮑菇，增加蛋白質。

王苡書說，這季3款便當預計7月1日上市，因為講究食材，成本上升不少，但仍是維持一樣售價，高鐵便當近期也沒有漲價規畫。

高鐵公司表示，想搶先嚐鮮高鐵新菜色的旅客，可到便當節現場購買，現場除了享有優惠價外，還附贈高鐵瓶裝水，滿額能再抽獎，最大獎是高鐵免費乘車票兌換券。