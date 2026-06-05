快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣高鐵便當新菜色迎盛夏 今鐵道便當節首度亮相

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵夏季新菜色，今天在鐵道便當節搶先亮相。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵夏季新菜色，今天在鐵道便當節搶先亮相。圖／台灣高鐵提供

準備換季，台灣高鐵便當菜色也翻新。為了讓旅客在炎熱天氣下還能有好胃口，高鐵公司這次調整風味，讓便當變得更酸甜可口也兼顧健康。新便當在今天開始的鐵道便當節首度亮相，4天限量1400份。

台灣高鐵便當每季都會更換菜色，今年7、8、9月的夏季便當，主打「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排左小米飯」及「香滷豆包鮮蔬左紫米飯」，搭配全新台灣趣玩主題的和蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受。

高鐵公司運務處經理王苡書表示，這次便當的更新主要在於主菜風味的改變，包含加入客家風味的桔醬及無防腐劑的洛神花醃製大根，讓旅客透過酸甜開胃，去骨雞腿排也改以青蔥醬汁打造爽口風味。更首度採用小米飯取代白飯、在素食餐中加入豆包取代以往的三杯杏鮑菇，增加蛋白質。

王苡書說，這季3款便當預計7月1日上市，因為講究食材，成本上升不少，但仍是維持一樣售價，高鐵便當近期也沒有漲價規畫。

高鐵公司表示，想搶先嚐鮮高鐵新菜色的旅客，可到便當節現場購買，現場除了享有優惠價外，還附贈高鐵瓶裝水，滿額能再抽獎，最大獎是高鐵免費乘車票兌換券。

高鐵 便當

延伸閱讀

高鐵「夏日放電計畫START」 逾百家飯店提供早鳥優惠

台灣高鐵近年最重大延誤…11萬人受影響 退票總金額估達3526萬

台灣高鐵大延誤事件原因未明 高鐵：後續更換模組工作暫停

525史上最嚴重誤點…高鐵砸2000億元 更新關鍵設備

相關新聞

今天「芒種」溼答答 中午到傍晚雨彈升級 全台雷雨開炸

今天是24節氣的「芒種」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，熱帶擾動91Ｗ目前位於高屏近岸，即將穿越南台灣上空。今天各地天氣非常不穩定，容易短暫陣雨或雷雨。尤其中午到傍晚間，受低壓不穩定帶及熱力作用，全台灣均須留意大雷雨發生。

低氣壓正在通過南台灣…降雨熱區曝 下周典型梅雨鋒面徘徊慎防劇烈天氣

今天是24節氣的「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天低氣壓正在通過南台灣上空，北邊也有微弱鋒面靠近，加上西南季風水氣偏多，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨機會。

低壓環流從東港移入 粉專示警南高屏、台東留意雨勢

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，南海的低壓系統91W的低層環流，上午8時許從屏東東港附近移入，隨著它逐漸向東北方通過台灣後，其西南側厚實的對流，會為南高雄、屏東及台東帶來一陣雨勢，務必留意。

今天「芒種」展開連續降雨模式 賈新興：至少再下14天 高度警戒

今天是24節氣的「芒種」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至16日連續降雨模式・「至少再下14天」，累積雨量驚人，山區及溪流沿岸提早避難或撤離。下周一至16日，低壓帶和偏強西南風最關鍵，各地天氣不穩，局部陣雨、雷雨伴強陣風，西半部局部豪雨以上，低窪積淹水及山區高度警戒。

今雷雨開轟下周梅雨滯留鋒殺到 氣象署示警：強降雨恐到6月中旬

今天是24節氣的「芒種」，逢梅雨季，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今天受到低壓帶和鋒面影響，天氣不穩定，各地有大雨。中午過後中部以北山區和大台北地區，有局部短延時豪雨出現。

過敏性鼻炎手術後仍復發 翼管神經阻斷術除心頭大患

38歲黃姓男子從小受鼻子過敏所苦，每逢換季症狀加劇，經常因打噴嚏、流鼻水與鼻塞往返耳鼻喉科診所，曾接受下鼻甲切除手術，術後不到一年，鼻塞再度復發，醫師改以「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」處理，術後鼻塞、打噴嚏與流鼻水情況停止，生活品質改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。