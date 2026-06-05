今雷雨開轟下周梅雨滯留鋒殺到 氣象署示警：強降雨恐到6月中旬

今天是24節氣的「芒種」，逢梅雨季，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今天受到低壓帶和鋒面影響，天氣不穩定，各地有大雨。中午過後中部以北山區和大台北地區，有局部短延時豪雨出現。

林秉煜表示，今天受到低壓影響以及鋒面接近，各地天氣不穩定，有大雨發生的情況。尤其中部以北山區和大台北地區，注意短延時強降雨到豪雨等級的降雨，而且短延時強降雨會帶來瞬間猛烈的雨勢，持續時間相對較強，甚至伴隨雷擊、雷強陣風現象，注意安全，低窪地區在瞬間強降雨時可能會積淹水的情況。

明天低氣壓逐漸遠離，但是水氣仍較多，林秉煜表示，整體降雨比較不會這麼全面，下雨的時間也就不會這麼長，不過西半部山區還是要注意較大雨勢出現的情況。周日因為受到低壓帶影響，天氣仍不穩定，中午過後東半部地區注意短延時強降雨發生。

林秉煜表示，下周一至下周四天氣逐漸轉趨不穩定，甚至有劇烈天氣發生。主要受到鋒面接近，下周二至下周四鋒面在台灣上空，西南風影響，各地天氣不穩定，注意短延時強降雨達到局部豪雨等級降雨。預估強降雨的時間持續到6月中旬前後。

目前天氣，他說，台灣附近今天雲量特別多，尤其台灣北邊是鋒面所在的位置，今天鋒面接近，北部地區注意短延時強降雨來到豪雨等級的降雨。台灣的西南側則是有低壓在陸地附近，昨天到今天南部下雨情況明顯，預估這個低壓通過台灣、明天來到琉球南方海面，逐漸向東北移動，來到日本南方海面，因此今天的影響相對明顯，明天逐漸遠離的過程。

中央氣象署發布大雨特報，低氣壓影響，易有短延時強降雨，今天桃園、新竹、台南、高雄、屏東、台東地區、蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響地區包括桃園市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼、綠島。

今天降雨預測，林秉煜表示，今天白天受到低壓影響，所以南部雨勢猛烈。北部地區則注意鋒面帶來的影響，可能有短延時豪雨發生。到了晚上之後，整個低壓逐漸向東遠離之後，南部的雨會開始緩和，但恆春半島的雨勢相對還是比較明顯。北部的雨因偏北風影響，所以北台灣下雨情況還是持續。

未來降雨趨勢，他說，明天雖然低壓遠離，水氣還是較多，天氣不穩定，中午過後中南部山區還是會有局部大雨發生；北部山區因為迎風面，所以還是有局部大雨發生。周日低壓帶影響，中午之後因為熱力作用，雨勢相對比較明顯，晚上趨緩；山區和東半部地區注意局部大雨或豪雨發生的情形。

林秉煜表示，下周一鋒面逐漸接近，北台灣地區相對雨勢比較明顯；另外，西南風影響之下，西半部地區天氣不穩定，中午過後注意局部大雨。

下周二開始，是天氣最不穩定的時候，林秉煜表示，這時開始受到滯留鋒面的影響，各地下雨情況非常明顯。從下周二至下周四的雨量，和下周一的雨量相比非常多，西半部地區和東北部地區注意短延時豪雨等級降雨，花東山區也要注意局部大雨發生。

林秉煜表示，滯留鋒下周二、下周三逐漸南移的時候，北部降雨稍微緩和，但是中南部都還是要注意隨著鋒面位置改變，降雨情況的位置、降雨大小都隨之改變的情況。滯留鋒和西南風影響的時候，可能會有中尺度對流影響，除了可能出現短延時強降雨，下雨的時間可能達6至12小時，相對較長，屆時一定要注意劇烈天氣的影響。

低壓帶影響，中央氣象署發布強風特報，今天上午至明天晚上，蘭嶼、綠島、屏東縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。黃色燈號：屏東縣、台東縣、連江縣。

低壓帶影響，中央氣象署發布強風特報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供