觀光署公布最新旅行業營運狀況 呼籲國人暑假旺季注意避免糾紛

暑假旅遊旺季將屆，為保障旅遊消費者權益並維護旅行產業健全發展，交通部觀光署日前依據「發展觀光條例」第43條公告2026年1月1日至5月31日期間之旅行業營運狀況。凡依法被廢止執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶，或自行申請停業之旅行業相關名單，均已公開於觀光署官網消保事項專區供民眾查詢。依法已停業或解散之旅行社均不得營業，民眾若發現違法營業情形，可檢附事證向觀光署檢舉，共同維護安心、安全的旅遊環境。

觀光署表示，國人在計畫國內外團體旅遊、購買國際機票或郵輪商品出遊時，首要任務是確保業者的合法性。至於參團前務必選擇領有旅行業執照之合法旅行社，並至觀光署行政資訊網查詢合格從業人員、領隊及導遊名單。簽約前亦應詳閱旅遊定型化契約條款及確認團費包含及不包含項目，匯款繳費應確認帳戶為旅行社所有，及索取代收轉付收據，並視需求加保旅遊平安保險及旅遊不便險。

另針對郵輪旅遊，因涉及國際郵輪規範，消費者務必請旅行社提供完整的航程變更、取消及解約退費等資訊，並妥善保存廣告文宣。此外，近年常有當日固定地點臨時報名的「簡易型一日遊」行程，業者依法仍須簽訂定型化契約，不得未經旅客同意臨時更換景點、兜售商品或變相拉車。如遇不可抗力因素取消，業者扣除代繳之行政規費後應退還餘款，以防範消費糾紛。

在海外旅遊方面亦須注意旅遊安全，考量海外風險更具多元性，選購行程前可至外交部領事事務局及陸委會網站查詢旅遊警示，出發前請務必完成「旅外國人動態登錄」或「國人赴陸港澳動態登錄」，並確保護照效期在6個月以上。

同時，切勿輕信國外「高薪免經驗」的求職廣告，以避免捲入人口販運或跨國詐騙的陷阱，多一分警覺才能確保自身生命財產安全。此外，面對日益猖獗的犯罪手法，應提高警覺，慎防網路釣魚連結與AI詐騙陷阱；近期詐騙集團常見在社群媒體散布「超值行程」或利用AI語音技術冒充旅行社客服等方式，竊取民眾個資、誘騙操作付款，請民眾訂購旅遊時務必透過官方認證平台，對不明訊息多加查證。

觀光署提醒，民眾若遭遇旅遊糾紛可以向中華民國旅行業品質保障協會申訴（申訴專線02-25995088，E-mail：tqaa@travel.org.tw）。若於國外發生急難事故，請撥打「外交部旅外國人急難救助聯繫中心」全球免付費專線800-0885-0885；於陸港澳遇有急難情形則請與中華民國大陸委員會聯繫（02-23975589），以利在第一時間獲得最即時的協助。