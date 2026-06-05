快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署公布最新旅行業營運狀況 呼籲國人暑假旺季注意避免糾紛

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
旅行社示意圖。圖／AI生成
旅行社示意圖。圖／AI生成

暑假旅遊旺季將屆，為保障旅遊消費者權益並維護旅行產業健全發展，交通部觀光署日前依據「發展觀光條例」第43條公告2026年1月1日至5月31日期間之旅行業營運狀況。凡依法被廢止執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶，或自行申請停業之旅行業相關名單，均已公開於觀光署官網消保事項專區供民眾查詢。依法已停業或解散之旅行社均不得營業，民眾若發現違法營業情形，可檢附事證向觀光署檢舉，共同維護安心、安全的旅遊環境。

觀光署表示，國人在計畫國內外團體旅遊、購買國際機票或郵輪商品出遊時，首要任務是確保業者的合法性。至於參團前務必選擇領有旅行業執照之合法旅行社，並至觀光署行政資訊網查詢合格從業人員、領隊及導遊名單。簽約前亦應詳閱旅遊定型化契約條款及確認團費包含及不包含項目，匯款繳費應確認帳戶為旅行社所有，及索取代收轉付收據，並視需求加保旅遊平安保險及旅遊不便險。

另針對郵輪旅遊，因涉及國際郵輪規範，消費者務必請旅行社提供完整的航程變更、取消及解約退費等資訊，並妥善保存廣告文宣。此外，近年常有當日固定地點臨時報名的「簡易型一日遊」行程，業者依法仍須簽訂定型化契約，不得未經旅客同意臨時更換景點、兜售商品或變相拉車。如遇不可抗力因素取消，業者扣除代繳之行政規費後應退還餘款，以防範消費糾紛。

在海外旅遊方面亦須注意旅遊安全，考量海外風險更具多元性，選購行程前可至外交部領事事務局及陸委會網站查詢旅遊警示，出發前請務必完成「旅外國人動態登錄」或「國人赴陸港澳動態登錄」，並確保護照效期在6個月以上。

同時，切勿輕信國外「高薪免經驗」的求職廣告，以避免捲入人口販運或跨國詐騙的陷阱，多一分警覺才能確保自身生命財產安全。此外，面對日益猖獗的犯罪手法，應提高警覺，慎防網路釣魚連結與AI詐騙陷阱；近期詐騙集團常見在社群媒體散布「超值行程」或利用AI語音技術冒充旅行社客服等方式，竊取民眾個資、誘騙操作付款，請民眾訂購旅遊時務必透過官方認證平台，對不明訊息多加查證。

觀光署提醒，民眾若遭遇旅遊糾紛可以向中華民國旅行業品質保障協會申訴（申訴專線02-25995088，E-mail：tqaa@travel.org.tw）。若於國外發生急難事故，請撥打「外交部旅外國人急難救助聯繫中心」全球免付費專線800-0885-0885；於陸港澳遇有急難情形則請與中華民國大陸委員會聯繫（02-23975589），以利在第一時間獲得最即時的協助。

旅行社 交通部 觀光署

延伸閱讀

颱風亂行程…航班取消怎麼辦？達人教萬用流程：別浪費時間打電話

五大風險傷害權益 金管會呼籲：勿購買未經主管機關核准的境外保單

暑假旅遊旺季到「韓國旅遊悠遊付」現金回饋最高30%

不肖業務員潛入校園…學生遭騙分期付12萬元 消保官教1方法「留證據」

相關新聞

今天「芒種」溼答答 中午到傍晚雨彈升級 全台雷雨開炸

今天是24節氣的「芒種」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，熱帶擾動91Ｗ目前位於高屏近岸，即將穿越南台灣上空。今天各地天氣非常不穩定，容易短暫陣雨或雷雨。尤其中午到傍晚間，受低壓不穩定帶及熱力作用，全台灣均須留意大雷雨發生。

低氣壓正在通過南台灣…降雨熱區曝 下周典型梅雨鋒面徘徊慎防劇烈天氣

今天是24節氣的「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天低氣壓正在通過南台灣上空，北邊也有微弱鋒面靠近，加上西南季風水氣偏多，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨機會。

低壓環流從東港移入 粉專示警南高屏、台東留意雨勢

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，南海的低壓系統91W的低層環流，上午8時許從屏東東港附近移入，隨著它逐漸向東北方通過台灣後，其西南側厚實的對流，會為南高雄、屏東及台東帶來一陣雨勢，務必留意。

今天「芒種」展開連續降雨模式 賈新興：至少再下14天 高度警戒

今天是24節氣的「芒種」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至16日連續降雨模式・「至少再下14天」，累積雨量驚人，山區及溪流沿岸提早避難或撤離。下周一至16日，低壓帶和偏強西南風最關鍵，各地天氣不穩，局部陣雨、雷雨伴強陣風，西半部局部豪雨以上，低窪積淹水及山區高度警戒。

今雷雨開轟下周梅雨滯留鋒殺到 氣象署示警：強降雨恐到6月中旬

今天是24節氣的「芒種」，逢梅雨季，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今天受到低壓帶和鋒面影響，天氣不穩定，各地有大雨。中午過後中部以北山區和大台北地區，有局部短延時豪雨出現。

過敏性鼻炎手術後仍復發 翼管神經阻斷術除心頭大患

38歲黃姓男子從小受鼻子過敏所苦，每逢換季症狀加劇，經常因打噴嚏、流鼻水與鼻塞往返耳鼻喉科診所，曾接受下鼻甲切除手術，術後不到一年，鼻塞再度復發，醫師改以「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」處理，術後鼻塞、打噴嚏與流鼻水情況停止，生活品質改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。