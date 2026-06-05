今天「芒種」展開連續降雨模式 賈新興：至少再下14天 高度警戒

今天是24節氣的「芒種」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至16日連續降雨模式・「至少再下14天」，累積雨量驚人，山區及溪流沿岸提早避難或撤離。下周一至16日，低壓帶和偏強西南風最關鍵，各地天氣不穩，局部陣雨、雷雨伴強陣風，西半部局部豪雨以上，低窪積淹水及山區高度警戒。

近期天氣趨勢，他說，明天，白天苗栗以北及高屏有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東轉有局部短暫陣雨。周日，白天西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一至15日受低壓帶及偏強西南風影響，各地天氣不穩定，有局部陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，西半部並有局部較大雨勢發生的機率。下周一至下周三，各地有陣雨或雷雨。

賈新興表示，下周四至下周五，桃園以南及宜花東有陣雨。下周六至14日，各地有陣雨或雷雨。15日，白天西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

短期氣候趨勢預測，他說，17日起至30日， 降雨轉以偏少的機率較高・天氣逐漸穩定，梅雨季尾聲，好好把握這2周相對晴朗的天氣。7月上旬至中旬留意南方系統帶來的降雨， 降雨有轉偏多的趨勢，颱風季前緣蠢動，南方熱帶系統動向密切追蹤，提前做好準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

降雨趨勢。圖／賈新興臉書

未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書