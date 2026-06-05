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原民歲時祭儀將陸續登場 台鐵返鄉列車開放訂票
台東原住民族的「歲時祭儀」將從6月中旬過後陸續登場，台鐵原民返鄉列車今晨開放訂票，促成這項政策的立委陳瑩呼籲族人多加利用。
台鐵協助原住民族返鄉參加豐年祭、收穫祭等「歲時祭儀」推出原民返鄉列車，今年7至8月的座位今晨開放首波訂票。
民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，原住民返鄉列車是她2016年重返立法院首推政見，從舊式自強號加掛車廂到EMU3000型城際列車加入運輸，今年是正式營運邁入第10年。
陳瑩表示，過去原住民在部落「歲時祭儀」時想返鄉經常一票難求，在搶不到車票的情況下，返鄉所搭的列車必須「轉車再轉車」，才能回到部落。10年前她協調啟動原民列車，邀集原民會、交通部、審計部、主計總處及地方政府，進行多次協調溝通，終於促成2016年7月第一次試辦。
她表示，剛開始原民列車僅「北迴線」，後續擴增至「南迴線」路段，並由「試辦階段」逐步轉為「常態化」政策；2018年因應族人建議，再增開「紅眼跨夜列車」。原先僅部分車站可辦理領票，原民列車自2019年起納入台鐵訂票與取票系統；2021年優化訂票系統；2022年則再加入EMU3000型城際列車，強化原民列車運輸服務。
陳瑩表示，現在每年春假、7月、8月及年底，都會開設原民列車，今年7、8月共開設9梯次，每梯次共有15班列車。具原住民身分者（可為非原住民家人代購）每人單程限登記4張，來回共8張，訂票完成後，需於2天內取票。
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