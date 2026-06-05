快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

原民歲時祭儀將陸續登場 台鐵返鄉列車開放訂票

中央社／ 台東縣5日電

台東原住民族的「歲時祭儀」將從6月中旬過後陸續登場，台鐵原民返鄉列車今晨開放訂票，促成這項政策的立委陳瑩呼籲族人多加利用。

台鐵協助原住民族返鄉參加豐年祭、收穫祭等「歲時祭儀」推出原民返鄉列車，今年7至8月的座位今晨開放首波訂票。

民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，原住民返鄉列車是她2016年重返立法院首推政見，從舊式自強號加掛車廂到EMU3000型城際列車加入運輸，今年是正式營運邁入第10年。

陳瑩表示，過去原住民在部落「歲時祭儀」時想返鄉經常一票難求，在搶不到車票的情況下，返鄉所搭的列車必須「轉車再轉車」，才能回到部落。10年前她協調啟動原民列車，邀集原民會、交通部、審計部、主計總處及地方政府，進行多次協調溝通，終於促成2016年7月第一次試辦。

她表示，剛開始原民列車僅「北迴線」，後續擴增至「南迴線」路段，並由「試辦階段」逐步轉為「常態化」政策；2018年因應族人建議，再增開「紅眼跨夜列車」。原先僅部分車站可辦理領票，原民列車自2019年起納入台鐵訂票與取票系統；2021年優化訂票系統；2022年則再加入EMU3000型城際列車，強化原民列車運輸服務。

陳瑩表示，現在每年春假、7月、8月及年底，都會開設原民列車，今年7、8月共開設9梯次，每梯次共有15班列車。具原住民身分者（可為非原住民家人代購）每人單程限登記4張，來回共8張，訂票完成後，需於2天內取票。

台鐵 陳瑩 豐年祭

延伸閱讀

中華郵政再推鐵道列車郵票 山嵐號、海風號入列

捷運三鶯線真的要來了！交通部訂周日履勘

高鐵號誌異常影響6.6萬旅客 退費金額逾3,525萬元

台灣高鐵大規模延誤事件 少34班、旅運人次達平日9成

相關新聞

今天「芒種」溼答答 中午到傍晚雨彈升級 全台雷雨開炸

今天是24節氣的「芒種」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，熱帶擾動91Ｗ目前位於高屏近岸，即將穿越南台灣上空。今天各地天氣非常不穩定，容易短暫陣雨或雷雨。尤其中午到傍晚間，受低壓不穩定帶及熱力作用，全台灣均須留意大雷雨發生。

低氣壓正在通過南台灣…降雨熱區曝 下周典型梅雨鋒面徘徊慎防劇烈天氣

今天是24節氣的「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天低氣壓正在通過南台灣上空，北邊也有微弱鋒面靠近，加上西南季風水氣偏多，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨機會。

低壓環流從東港移入 粉專示警南高屏、台東留意雨勢

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，南海的低壓系統91W的低層環流，上午8時許從屏東東港附近移入，隨著它逐漸向東北方通過台灣後，其西南側厚實的對流，會為南高雄、屏東及台東帶來一陣雨勢，務必留意。

今天「芒種」展開連續降雨模式 賈新興：至少再下14天 高度警戒

今天是24節氣的「芒種」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至16日連續降雨模式・「至少再下14天」，累積雨量驚人，山區及溪流沿岸提早避難或撤離。下周一至16日，低壓帶和偏強西南風最關鍵，各地天氣不穩，局部陣雨、雷雨伴強陣風，西半部局部豪雨以上，低窪積淹水及山區高度警戒。

今雷雨開轟下周梅雨滯留鋒殺到 氣象署示警：強降雨恐到6月中旬

今天是24節氣的「芒種」，逢梅雨季，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今天受到低壓帶和鋒面影響，天氣不穩定，各地有大雨。中午過後中部以北山區和大台北地區，有局部短延時豪雨出現。

過敏性鼻炎手術後仍復發 翼管神經阻斷術除心頭大患

38歲黃姓男子從小受鼻子過敏所苦，每逢換季症狀加劇，經常因打噴嚏、流鼻水與鼻塞往返耳鼻喉科診所，曾接受下鼻甲切除手術，術後不到一年，鼻塞再度復發，醫師改以「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」處理，術後鼻塞、打噴嚏與流鼻水情況停止，生活品質改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。