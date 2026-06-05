談器官移植供需失衡挨批 李明哲澄清：不是一進一出 而是建立平衡生態系

近期仲介患者赴陸器官移植醫師遭廢照，器捐病主中心董事長李明哲日前表示，民眾赴海外移植的根本問題在國內器官供需失衡。引發民代反彈批，台灣不可能達到供需平衡，也絕不能以此作為加入反人類器官買賣共犯結構的藉口。對此，李明哲解釋，供需平衡並非「一進一出」概念，而是透過開源與節流達到「平衡生態系」。

中山醫大附醫副院長陳堯俐因仲介病患至中國大陸接受器官移植，遭判定違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，將廢照。李明哲日前受訪表示，雖不支持仲介器官，但追根究底，民眾赴海外移植的根本問題在國內器官供需失衡，應設法改善國內器官短缺問題。

不過台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱日前公開要求李明哲收回言論，她痛批，台灣不可能達到器官供需平衡，但也絕不能以此作為加入反人類器官買賣共犯結構的藉口。

李明哲接受本報採訪解釋，大自然界有猛禽、弱小生物，但卻也能達到平衡，社會對於「供需失衡」存在誤解，器官移植領域所談的平衡，並非「缺10個器官就有10個器官捐贈」，而是建立一套能夠穩定運作、兼顧開源與節流的移植生態系統。

李明哲說，器官衰竭患者在進入移植等待名單前，往往需經過治療與評估，部分患者病況改善後不再需要移植，也有人因身體狀況惡化不適合接受移植，甚至有人在等待過程中離世或自行退出名單，因此等待名單並不能完全代表所有需要移植的患者。

李明哲表示，改善器官供需失衡應同時從「節流」與「開源」著手。節流部分是透過疾病預防與治療，降低器官衰竭發生率，減少移植人數；開源則是提高器官捐贈率與活體捐贈意願。

以肝臟移植為例，他表示，過去台灣等待換肝患者多數與B、C型肝炎有關，占比曾超過6成，但隨B、C肝抗病毒藥物進步與防治政策推動，因病毒性肝炎導致肝衰竭而需換肝的患者已大幅下降，顯示疾病控制確實能減少移植需求。

李明哲說，目前肝臟移植需求逐漸轉向酒精性肝硬化與肝癌患者，但隨著疫苗接種世代逐漸成長，未來肝癌發生率也有望進一步下降。他預估，到了2050年前後，相關疾病造成的換肝需求仍有機會持續減少。

李明哲表示，許多等待的患者並非有立即性危險，但要將等待人數控制在一定數量中，若能讓等待移植患者透過等待期間的治療，從上千人降至數百人，或許3年後病況好轉，就無需移植。

他也說，同時開源提高器官捐贈量，如活體捐贈等，並運用制度上的策略，讓有急迫性的患者可以優先換器官，不讓患者死於急性衰竭，就能大幅提升移植機會，這才是真正的供需平衡策略。

李明哲表示，假如台灣患者等待器官時間由3天獲得1顆適合器官，縮短至2天甚至1天，就能解決器官不足的問題。台灣追求的並非器官輸出，而是建立自給自足的器官移植體系，讓需要移植的病人能在合理時間內獲得器官，同時維持尚未移植患者的生命與健康狀態。

談及目前最嚴峻的器官短缺問題，李明哲說，腎臟移植仍是最大挑戰，由於台灣慢性腎臟病盛行率居高不下，腎臟需求遠超過供給，即使持續增加捐贈量，仍難以完全滿足需求。

他說，根據現行治療成效比較，腎臟移植患者5年存活率可超過88%，腹膜透析約66%，血液透析約53%，顯示移植仍是提升存活率與生活品質最有效的方式。若未來透析技術進步將存活率提升至接近腎臟移植水準，對患者而言將成為重要替代方案；但在現階段，提升器官捐贈率與改善移植制度，仍是提高病人生存率的重要方向。

李明哲說，器官供需失衡不應被理解為捐贈數與需求數是否完全相等，而是要建立一個能持續運作的醫療生態系統，透過治療減少移植人數節流、開源找到更多願意捐贈的人及透過制度搶救急迫性患者，才有機會拯救更多人，並維持良好的生活品質與存活率。