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東港附近環流 鄭明典：有可能是低壓環流中心
「微弱低壓環流」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，傳說中的低氣壓系統太弱了，比對雷達回波動態和風場，東港附近的環流有可能是低壓環流中心。微弱低壓系統受地形影響，有可能出現很多小環流中心。
中央氣象署說，今天低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其午後大台北地區及中部山區有局部短延時豪雨發生的機率；明天低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸遠離，各地及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫陣雨，西半部山區仍有局部較大雨勢發生的機率；今天西南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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