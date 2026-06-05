研究老化35年！專家揭長壽秘訣：這餐固定時間吃、要吃夠熱量

面對高齡化社會來臨，現代人關注的焦點不僅是長壽，更希望能夠健康地老去。美國華盛頓大學教授今井眞一郎，發現抗老化的方法竟超簡單，只要每天在「固定時間」吃早餐，若每天不同時間吃早餐，即使食材再好，效果也會打折扣，但同時他也認為「吃什麼」同等重要。

臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，今井眞一郎研究全球老化領域超過35年，2000年率先揭示Sirtuin（長壽酵素）與老化之間的關聯，後續也參與NMN相關研究。多年來，他持續探索影響老化的分子機制，其中一項核心研究就是NAD（菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸）。

NAD是細胞正常運作不可或缺的輔酶，參與能量代謝、DNA修復等重要功能，同時也是活化Sirtuin的關鍵物質。然而，人體內的NAD會隨年齡增長逐漸減少，因此被認為與老化過程密切相關。

從今井眞一郎的研究中發現，NAD的生成量並非固定不變，而是受到晝夜節律影響，在白天活動期間較高，夜間則降低。也就是說，人體本身就有一套依循生理時鐘運作的NAD生成機制。

今井眞一郎指出，若想讓這套系統發揮最大效益，關鍵在於維持正確的生理節律，而早餐正是其中最重要的訊號之一。當人在固定時間進食，並在早餐攝取足夠熱量時，有助於同步全身細胞時鐘，讓NAD在適當時間達到高峰，進一步支持長壽酵素運作。

根據日本厚生勞動省2019年國民健康與營養調查，20至40歲男性約有四分之一不吃早餐，或僅以零食代替。台灣情況類似，不少上班族習慣省略早餐，或以手搖飲、麵包草草解決。在他看來，這類飲食習慣對NAD的晝夜節律造成干擾，是現代人最容易忽略的抗老化問題之一。

而談到自己的飲食習慣，今井眞一郎透露，他通常會以多種蔬菜搭配雞蛋、豆類、乳製品及全穀類食物為主。不過他認為，比起照著特定菜單吃，更重要的是掌握兩個原則：早餐要有足夠熱量，以及每天在固定時間進食。

除此之外，也有專家分享透過「早晚習慣」逆齡，透露身體比他30多歲時更好，而主要關鍵在於早晨的光照、呼吸練習和水分補充，以及睡前3小時停止進食，並調暗燈光和服用鎂補充劑有助於改善睡眠。