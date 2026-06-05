低氣壓正在通過南台灣…降雨熱區曝 下周典型梅雨鋒面徘徊慎防劇烈天氣

今天是24節氣的「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天低氣壓正在通過南台灣上空，北邊也有微弱鋒面靠近，加上西南季風水氣偏多，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨機會。

吳聖宇表示，低氣壓系統下午到晚間會進入台灣東部、東北部海面。經過台灣上空時環流結構並不完整，「只有南半圈」，因此強度仍是普通低壓等級。但是進入台灣東北部海面後，配合鋒面後方南下的東北季風交互作用，整體環流可能漸趨完整，強度有發展趨勢，可能在今晚到明天上午之間逐漸發展為熱帶性低氣壓，但是明天它已經在逐漸向東北離開台灣的階段，即使後續繼續發展加強為颱風，對台灣來說也沒有直接的威脅性。

今天除了低氣壓經過之外，北邊也有微弱鋒面靠近，吳聖宇表示，因此台灣整體算是在一個大的低壓帶環境中，加上西南季風水氣偏多，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨機會，低氣壓直接通過的雲嘉以南、恆春半島、花東地區雨勢較大，到了白天配合陸地上局部熱對流發展，其他地方也會有局部較大雨勢機會。

即使今天雲量較多，熱對流發展可能沒有像昨天那麼劇烈，但是吳聖宇表示，熱力對流的發展仍然會讓降雨的時間延續更長，累積雨量也更多，部分地區一整天下來仍可能達到大雨甚至豪雨等級，山區以及低窪地區或危險區域最好能避免前往較為安全。不過因為降雨的關係，各地白天高溫明顯降下來，普遍在29至32度之間，沒有像之前那麼炎熱了。

明天低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸向東北方向離開，吳聖宇說，不過相關的環流低壓帶仍然影響台灣，只是因為西南季風被暫時往東帶開，水氣相對減少，整體風向也暫時轉為偏北到西北風，預報上各地仍有短暫陣雨，雨勢則減小許多，但是仍要注意白天熱力作用加入後可能造成的熱對流發展情況，熱對流發展的區域仍可能有局部較大雨勢機會，尤其是山區，外出活動仍要特別注意安全。溫度還是相對低一些，各地高溫仍維持在29至32度之間。

吳聖宇表示，周日隨著熱帶性低氣壓或颱風到日本附近，台灣轉回偏南到西南風，西南季風又逐漸回到台灣周圍，不過周日西南季風還不強，迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，陸地有比較明顯的熱對流發展降雨機會，仍可能有局部較大雨勢出現，山區要特別注意。溫度回升，東半部高溫30至32度，西半部高溫有32至34度，又會變得比較炎熱。

下周一隨著北邊鋒面靠近，台灣附近的西南季風有逐漸增強的趨勢，水氣也增多，吳聖宇表示，迎風面中南部全天有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上的熱對流發展也會變得比較明顯，要留意有局部大雷雨出現機會。東半部高溫30至32度，西半部高溫有32至34度，仍可能是比較炎熱的情況。

至於梅雨滯留鋒影響時間，他說，下周一深夜過後到下周二鋒面抵達，配合西南季風水氣，要開始留意中小尺度對流系統在台灣海峽或中北部近岸處發展移入的機會，對流移入或經過的地方就容易有豪大雨或短時強降雨出現的可能性。下周三鋒面有逐漸緩慢南移的趨勢，整個西半部地區都要留意海面或近岸處中小尺度對流發展移入的影響。

吳聖宇表示，下周四、周五鋒面的位置較偏向南台灣，中部以南地區可能是需要注意的重點區域。下周六鋒面開始北移，14日鋒面位置可能逐漸北抬到北部或北部近海，配合鋒前的西南季風水氣，整個西半部都要小心強降雨的機會。15至16日鋒面有繼續北抬到東海的趨勢，西南季風水氣豐沛的區域也將會跟著往北移動，鋒面北抬的愈明顯，降雨趨緩的時間就會愈提早，變數頗大，有待觀察。

吳聖宇說，整體來看，下周1整周，尤其是下周二到14日，甚至到15日，都要特別注意鋒面配合西南季風可能帶來的降雨，呈現典型梅雨鋒面徘徊的型態。等到這段時間過後，靠近端午節連續假期前，隨著鋒面繼續往北，太平洋高壓西伸增強並且逐漸北抬，今年的梅雨季也可能要接近尾聲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。