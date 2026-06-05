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今天「芒種」溼答答 中午到傍晚雨彈升級 全台雷雨開炸
今天是24節氣的「芒種」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，熱帶擾動91Ｗ目前位於高屏近岸，即將穿越南台灣上空。今天各地天氣非常不穩定，容易短暫陣雨或雷雨。尤其中午到傍晚間，受低壓不穩定帶及熱力作用，全台灣均須留意大雷雨發生。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末低壓遠離，但西南風持續帶來水氣，中、南部不定時短暫雷陣雨，空檔有太陽，北、東部多雲午後雷陣雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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