中南部水庫有望灌飽？ 粉專：下周滯留鋒面壓境 梅雨正式開始

南海低壓即將穿越台灣，今天是24節氣的「芒種」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然它成颱機率很低，但重要的是，它替西南季風開了一條路來到台灣附近，讓今年遲到已久的梅雨，下周正式來臨。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在下周梅雨開始前，南海低壓將帶著西南季風，率先闖關，本周末就會優先讓各地開始下起雨，再無縫接軌下周開始的梅雨鋒面，多雨的日子就在眼前了，提醒大眾注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析大致影響時程：今天至周日算是梅雨開始前的前菜，南海低壓通過台灣上空，配合西南季風進場，各地大氣環境不穩定，全台各地容易有午後雷陣雨出現。其中，直面低壓和西南風的南部、台東，預期將整日陣雨不斷，其他地方則以午後雷雨狀況為主，各地都要特別注意瞬間較大雨勢。

下周初起滯留鋒面壓境，梅雨正式開始。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計梅雨鋒面，將在台灣附近南北擺盪將近1周，全台各地準備迎來好一段容易下雨的日子，若鋒面位置與西南季風配合良好，部分地區甚至可能出現持續性降雨或較大雨勢。但具體的雨區和雨勢，仍要且戰且走的觀察，包含西南季風配合程度、鋒面實際位置，都可能影響最終雨區分布與累積雨量。

目前中南部水庫水情拉警報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，無論如何，梅雨季到來算是確定，對近期水情仍偏緊張的地區而言，或許也是近期最值得期待的好消息。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。