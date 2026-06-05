低氣壓今雷雨續轟！不排除升格颱風威脅日本 下周梅雨重頭戲集中這7天

昨天多處降雨明顯，今天是24節氣的「芒種」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天低氣壓進入東部海域後，有繼續發展加強的趨勢，配合鋒面靠近之後的東北季風匯入，有機會發展為熱帶性低氣壓。

至於是否進一步增強為颱風？他說，可能要等到明天，這個系統繼續往東海、琉球以西海域移動出去後才有機會，屆時已經逐漸遠離台灣附近，對台灣來說應該已經沒有直接的影響性。

西南風、低氣壓及鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，新北市、桃園市、新竹縣山區及高雄市山區已有豪雨發生，今天台南、高雄、屏東、花蓮、台東地區及宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

今天由於低氣壓或熱帶性低氣壓就在東部近海發展，吳聖宇表示，加上微弱鋒面南下靠近，大氣狀態持續不穩定，加上西南季風水氣偏多，定量降雨預報可以看到明顯的降雨預測，這之中包括了低氣壓本身的降雨以及陸地上熱對流發展造成的降雨，應該還是會有大雨或局部短時豪雨出現的機會。

吳聖宇表示，明天熱帶性低氣壓或颱風逐漸向東北遠離，白天期間台灣附近風向暫時轉為偏北到西北風，西南季風水氣也被暫時往東帶離，各地預報仍有短暫陣雨或雷雨，不過降雨量會相對減少，要注意白天配合熱力作用在陸地上引發的熱對流降雨情況，熱對流發展較為旺盛的地方仍有局部大雨出現機會。

周日熱帶性低氣壓或颱風已經遠離，吳聖宇表示，對日本地區再度造成威脅，台灣附近的風向會再轉回西南風，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，陸地上仍會有熱對流發展帶來降雨機會，情況可能跟今天類似，不過周日的西南風風速較弱，水氣不如昨天多，降雨情況沒有像昨天明顯，仍要留意，尤其是熱對流發展降雨的區域，短時較大雨勢仍很有機會發生。

下周是梅雨的重頭戲，他說，預期下周一鋒面靠近，下周二至下周三鋒面滯留在中部以北上空，下周四至下周五鋒面南壓至南部上空，下周六至14日再度北抬到中部以北，15日有機會繼續北上到台灣北部海面，16至17日北抬到東海、江南地區逐漸遠離，18日應該就退回到長江流域或以南地區，台灣回歸到太平洋高壓外圍西南風環境。

鋒面影響較大的時間，吳聖宇表示，集中在下周二至15日，目前預報的雨量不小。16至17日鋒面影響漸減小，開始趨向夏季型天氣，到了18日及之後的端午節假期，應該有機會回到夏季午後雷雨為主的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。