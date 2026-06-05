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今天「芒種」低氣壓+鋒面接近夾擊雷雨轟全台 午後大台北恐短延時豪雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。圖／中央氣象署提供
今天低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。圖／中央氣象署提供

今天是24節氣的「芒種」，也是梅雨鋒面最活躍的時期。中央氣象署表示，今天低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。午後對流發展旺盛，中部以北山區及大台北地區有局部短延時豪雨發生，強對流易伴隨雷擊及強陣風，下午注意天氣的變化。

氣溫方面，氣象署表示，今天各地高溫稍下降，約30至32度，沒下雨時天氣仍悶熱，外出多補充水分避免中暑。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，26至31度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，26至31度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，25至28度。

氣象署表示，明天低氣壓逐漸遠離，不過水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，西半部山區仍有局部較大雨勢發生的機率。周日台灣仍位於大低壓帶，天氣不穩定，迎風面中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部地區有短延時大雨或豪雨發生的機率。

下周一鋒面接近及西南風影響，降雨範圍逐漸增加，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周二至下周四滯留鋒面及西南風影響，水氣豐沛，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

下周五至14日滯留鋒面及西南風影響，全台天氣不穩定，易有劇烈天氣及顯著降雨發生，氣象署密切監測後續天氣變化。滯留鋒面影響時間長，且配合西南風帶來水氣，易有強降雨出現並伴隨劇烈天氣現象；鋒面上易有中小尺度對流系統，不過其影響時間及程度的不確定性較高，持續留意氣象署最新資訊。

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