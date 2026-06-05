花蓮秀林鄉清晨發生規模3.8地震 最大震度2級

2026年6月5日清晨05時45分58秒，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.8的淺層有感地震，震源深度約16.5公里，距離花蓮縣政府西北西方約10.9公里。此次地震最大震度為2級，搖晃感波及花蓮縣銅門、花蓮市及南投縣合歡山、臺中市梨山、宜蘭縣南山等多地。

最大震度2級地區:花蓮縣、南投縣、臺中市、宜蘭縣

本次地震屬於規模3.8的輕震，最大震度達2級，代表大多數人在靜止時可感受到搖晃，懸掛物和輕型設備會有小幅晃動。由於震度未達3級以上，目前無須特別啟動緊急避難措施，但仍建議民眾注意居家安全，避免因搖晃引發物品倒落。

花蓮縣位於此次地震震央附近，因屬淺層地震，搖晃感較為明顯，提醒相關地區居民平時應熟悉防震步驟，如遇地震時應立即採取「趴下、掩護、穩住」等防護措施，避免發生不必要的傷害。

本次地震未造成災情報告，民眾若無異常，無須過度擔憂。建議保持冷靜，收聽官方資訊，密切關注餘震動態。地震後亦應檢查家中水、電、瓦斯是否安全，注意建築物狀況，確保生活環境安全。

提醒大家，地震發生時，請勿慌張奔跑，遠離玻璃窗和高處懸掛物，保持冷靜是減少傷害的關鍵。若您身處室外，應選擇空曠處避難，避免靠近電線桿或懸吊物，以保障自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）