快訊

今午後對流增強 吳德榮：下周一進入典型梅雨旺盛期 慎防致災雨威脅

爭取可負擔住宅…張善政親赴政院 內政部堅持社宅「只租不賣」

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮秀林鄉清晨發生規模3.8地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供

2026年6月5日清晨05時45分58秒，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.8的淺層有感地震，震源深度約16.5公里，距離花蓮縣政府西北西方約10.9公里。此次地震最大震度為2級，搖晃感波及花蓮縣銅門、花蓮市及南投縣合歡山、臺中市梨山、宜蘭縣南山等多地。

最大震度2級地區:花蓮縣、南投縣、臺中市、宜蘭縣

本次地震屬於規模3.8的輕震，最大震度達2級，代表大多數人在靜止時可感受到搖晃，懸掛物和輕型設備會有小幅晃動。由於震度未達3級以上，目前無須特別啟動緊急避難措施，但仍建議民眾注意居家安全，避免因搖晃引發物品倒落。

花蓮縣位於此次地震震央附近，因屬淺層地震，搖晃感較為明顯，提醒相關地區居民平時應熟悉防震步驟，如遇地震時應立即採取「趴下、掩護、穩住」等防護措施，避免發生不必要的傷害。

本次地震未造成災情報告，民眾若無異常，無須過度擔憂。建議保持冷靜，收聽官方資訊，密切關注餘震動態。地震後亦應檢查家中水、電、瓦斯是否安全，注意建築物狀況，確保生活環境安全。

提醒大家，地震發生時，請勿慌張奔跑，遠離玻璃窗和高處懸掛物，保持冷靜是減少傷害的關鍵。若您身處室外，應選擇空曠處避難，避免靠近電線桿或懸吊物，以保障自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 南投縣 合歡山

延伸閱讀

花蓮近海晚間10時45分輕震 規模3.9無災情報告

花蓮玉里飆37.6度高溫 7縣市熱爆…慎防熱傷害

大學生找出海底山崩關鍵 中央大學破解日本能登地震異常海嘯

宜蘭設天然氣說明會 居民不歡而散

相關新聞

525史上最嚴重誤點…高鐵砸2000億元 更新關鍵設備

台灣高鐵五月廿五日因號誌訊號異常，引發近年來最嚴重誤點，高鐵公司統計，當天有一一三班誤點、逾十一點四萬名旅客受影響，其中有六點六萬人達到可退費標準，退款金額近三五二六萬元。高鐵董事長史哲昨再度公開致歉，強調高鐵痛定思痛，將投入二千億元，提早十五年更新重置關鍵設備，以提升營運穩定及韌性。

高鐵公司委託鐵研調查誤點 挨批「自己查自己」

高鐵上周因更換「轉轍器控制機箱」電源模組出現異常，導致一一三班次誤點。為此，高鐵委託財團法人鐵道技術研究及驗證中心、高雄科技大學鐵道技術中心進行調查。不過立委質疑，鐵研中心幾乎都是交通部體系人馬，甚至連高鐵董座史哲都是董事，鐵研中心介入調查恐怕是「左手交右手」，要求應有真正外部的公正單位參與。

駕艙機車將掛牌上路 停放車格雙北不同調

「駕艙機車」今年下半年有望掛牌上路，不過駕艙機車到底能不能停一般機車格，雙北不同調。北市停管處昨指出，「駕艙機車」未來只能停小型汽車停車格。但新北交通局認為，只要「停得進去、沒有超出格位」，就允許放機車格。

今午後對流增強 吳德榮：下周一進入典型梅雨旺盛期 慎防致災雨威脅

西南風、低氣壓及鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，新北市、桃園市、新竹縣山區及高雄市山區已有豪雨發生，今天台南、高雄、屏東、花蓮、台東地區及宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

南部水情有救了 專家曝2波顯著降雨水庫進帳可觀 但強風驟雨恐致水患

今天是24節氣的「芒種」，也是梅雨鋒面最活躍的時期。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這波低壓帶的移入，以及下周梅雨鋒面的滯留，都有機會為南部水庫帶來顯著、可觀的入庫雨量，對於水庫水情，可望有效緩解。

花蓮秀林鄉清晨發生規模3.8地震 最大震度2級

6月5日清晨05:45花蓮縣秀林鄉發生規模3.8地震，震源深度約16.5公里，最大震度2級，波及花蓮、南投、臺中及宜蘭部分地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。