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南部水情有救了 專家曝2波顯著降雨水庫進帳可觀 但強風驟雨恐致水患

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
南部水庫水情，可望有效緩解。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
南部水庫水情，可望有效緩解。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天是24節氣的「芒種」，也是梅雨鋒面最活躍的時期。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這波低壓帶的移入，以及下周梅雨鋒面的滯留，都有機會為南部水庫帶來顯著、可觀的入庫雨量，對於水庫水情，可望有效緩解。

他說，今年台灣的降雨，時空分布相當不均。一開始的春雨雨量就較偏少，就連梅雨不僅遲到，而且「北多南少」，也導致南部水庫在最需要進帳的時刻，面臨了等無雨的窘境。

盤點現況，他表示，曾文水庫及阿公店水庫的蓄水率都在自己水庫蓄水率的10%以下，烏山頭水庫及南化水庫的蓄水率也都分別不足自己水庫蓄水率的16%及22%，水情的確不如預期。

林得恩說，根據AIFS-ENS今晨最新系集數值模式模擬結果顯示，今天至周日低壓帶的移入，以及隨後下周一至15日梅雨鋒面的滯留，都有機會為南部水庫帶來顯著、可觀的入庫雨量，對於水庫水情，可望有效緩解。但是也要加強留意的是，尤其是下周一至15日期間，持續性、集中性且劇烈性的降雨，所可能帶來的強風驟雨現象，以及可能肇致的水患災情。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雨量 南化水庫 曾文水庫

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