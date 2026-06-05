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今午後對流增強 吳德榮：下周一進入典型梅雨旺盛期 慎防致災雨威脅

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今午後對流增強 吳德榮：下周一進入典型梅雨旺盛期 慎防致災雨威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風、低氣壓及鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
西南風、低氣壓及鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

西南風、低氣壓及鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，新北市、桃園市、新竹縣山區及高雄市山區已有豪雨發生，今天台南、高雄、屏東、花蓮、台東地區及宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

今天至周日水氣增多，大氣不穩定。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨南台灣有厚實的低壓雲系，伴隨回波較強，有明顯降雨。今天南台灣有低壓雲系通過，有局部陣雨或雷雨，午後各地的對流強度增強。今天北部24至30度、中部24至31度、南部24至31度、東部23至30度。

吳德榮說，明天、周日低壓雲系已遠離，部分地區午後仍有強對流發展。3天皆應注意其所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。

下周一至14日梅雨季第5波鋒面南北徘徊為滯留鋒，配合西南季風盛行，台灣進入典型的梅雨旺盛期。吳德榮表示，因大氣很不穩定，易有中小尺度系統在附近被激發，帶來劇烈天氣及致災性降雨的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報，及早作好防災準備。

至於梅雨旺盛期將持續多久？吳德榮說，最新歐、美模擬至少延續至14日，型態皆尚未改變。而超過10天的模擬，因模式的不確定性大，可信度已降低，能延續多久莫急下定論，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

梅雨 吳德榮 豪雨

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