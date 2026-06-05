2026台中藝博會震撼升級 李真、塩田千春等五大展區不可錯過

周政緯的「遠眺台中七期」掛在2026台中藝博會的展板，吸引大批觀眾欣賞，一一辨認畫中的高樓。「這幅畫我畫了七年，每年都出現新的高樓，再過幾年就擠不下了。」定居台北的周政緯生長於台中，這次終於有機會把家鄉的畫帶回家鄉；從遠處凝望台中，繁忙的都市景象被轉化為安靜而遼闊的畫面。中華民國畫廊協會主辦的2026 台中國際藝術博覽會，集結48家台灣畫廊與15家海外畫廊，今起於台中國際會展中心展開為期三天的藝術饗宴。

看國際級藝博會不一定要到台北。2026台中藝博會告別過去十餘年的「飯店型」藝博傳統，移師甫開幕的台中國際會展中心，正式升級為中台灣首座國際規格的「展板型」藝術博覽會。「場地的轉換，意味著藝術視野的跨越。」畫廊協會理事長陳菁螢表示，台中國際會展中心緊鄰普立茲克獎得主妹島和世設計的台中市立美術館，觀眾得以在更寬廣與專業的空間尺度下，欣賞大尺幅作品與大師巨作。

以下介紹2026台中藝博會的五大必看展位

1.亞洲藝術中心: 李真「空口」

雕塑家李真刻意將人物雕像的嘴部挖空，形成前後鑿穿的巨大空洞，乍看深具卡通人物的喜感，吸引許多觀眾拍照與合照，細思卻是反諷世人的「空口說白話」。藝術家以黏土做為主要材質，透過樸拙、脆弱且與龜裂感，呈現歲月在人們身上留下的傷痕與粗糙。

2.丁丁藝術空間:葉栗剛

日本當代木雕藝術家葉栗剛（Haguri Takeshi），作品特色是在楠木雕刻出的壯碩人物上，由藝術搭檔長崎美希繪製繁複且充滿故事性的全身刺青，模糊了立體雕塑與平面繪畫的界線。他的人物造型誇張卻沉穩，融合能劇、祭典與浮世繪文化，探討社會邊緣人與文化符號。

3.藍騎士藝術: 馬克 Marck

以錄像雕塑聞名的瑞士當代藝術家馬克 (Marck)是一名非典型的藝術家，進入藝術學府後因無法接受制式學習而輟學，之後從事汽車拆解、機械電工、搖滾歌手、科技裝置設計等，其精彩豐富的人生體驗，令他的作品結合想像力，創造虛實之間觀看的趣味性。「錄像的目的不是敘述一個故事，而是激發觀眾的情緒。」他因此將錄像場景與打造的雕塑結合，消解了傳統雕塑的靜止，開創 「動態雕塑」。

馬克此次在台中藝博會展出的系列作品「心水」，以女性在水中的身體動態， 表現出生存的意志與無法擺脫的束縛， 讓觀者感受到生命的脆弱與不屈。如在「長管（Long Tube）」中來回遊泳的女性彷彿被囚禁著，窺視般的觀看引領觀眾不安的思緒，像是幫瓶中女性抑或自身情緒找尋出口； 「金字塔(Pyramide)」中女子在金字塔周圍來回巡游，隱喻薛西佛斯式的永無止境與徒勞無功，彷彿現代人的生存縮影。

4.琢璞藝術中心:塩田千春

2021年在北美館展出引發轟動的日本藝術家塩田千春，此次在藝博會展出「存在的形狀（數字）」與「存在的形狀（鏡子）」，運用細繩交織的空間張力與懸吊物件，探討人與人之間的連結，以及時間與存在記憶的具象化表達。

5.多納藝術:周政緯「遠眺台中七期」

周政緯以細膩的油彩筆觸描繪台中七期的城市景觀。畫面中，高樓建築群層層展開，遠方山脈在淡淡霧氣與天光之中延伸，城市與自然在同一片視野裡相互交疊。周政緯長期關注台灣城市、山景與時間感的關係。他的作品並非單純再現風景，而是透過光線、空氣與距離的層層處理，捕捉城市在觀看之中逐漸沉澱的狀態。從遠處凝望台中，繁忙的都市景象被轉化為安靜而遼闊的畫面。

●2026 台中國際藝術博覽會即起展至 6 月 7 日，網站：https://2026.art-taichung.com/tw/

雕塑家李真刻意將人物雕像的嘴部挖空，形成前後鑿穿的巨大空洞，「空口」乍看深具卡通人物的喜感，吸引許多觀眾拍照與合照，細思卻是反諷世人的「空口說白話」。記者陳宛茜／攝影

日本當代木雕藝術家葉栗剛（Haguri Takeshi），作品特色是在楠木雕刻出的壯碩人物上，由藝術搭檔長崎美希繪製繁複且充滿故事性的全身刺青，模糊了立體雕塑與平面繪畫的界線。記者陳宛茜／攝影

雕塑家李真刻意將人物雕像的嘴部挖空，形成前後鑿穿的巨大空洞，「空口」乍看深具卡通人物的喜感，吸引許多觀眾拍照與合照，細思卻是反諷世人的「空口說白話」。記者陳宛茜／攝影

2021年在北美館展出引發轟動的日本藝術家塩田千春，此次在藝博會展出「存在的形狀（數字）」與「存在的形狀（鏡子）」。記者陳宛茜／攝影

瑞士當代藝術家馬克 (Marck)作品「金字塔(Pyramide)」，女子在金字塔周圍來回巡游，隱喻薛西佛斯式的永無止境與徒勞無功，彷彿現代人的生存縮影。記者陳宛茜／攝影