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紀錄片「星星之火5」 關注新聞信任危機

聯合報／ 本報訊
蕭同茲先生文化基金會製作公益紀錄片「星星之火五：共好的循環」，4日舉辦首映發表會。圖／蕭同茲先生文化基金會提供
蕭同茲先生文化基金會製作公益紀錄片「星星之火五：共好的循環」，4日舉辦首映發表會。圖／蕭同茲先生文化基金會提供

數位平台與演算法主導資訊傳播，引發新聞信任危機。「路透新聞學研究所」二○二五年最新報告，台灣大眾對新聞的信任度僅百分之卅，在全球四十八個市場中排名第卅九。蕭同茲先生文化基金會針對此議題企畫製作公益紀錄片「星星之火五：共好的循環」，昨舉辦首映發表會，今晚十時在華視主頻道正式播出。

該紀錄片聚焦數位平台壟斷與流量競爭下的媒體困境，並首度將「廣告主／品牌、廣告代理商、廣告科技（Ad Tech）與國際認證制度」納入新聞生態的討論視角。紀錄片提出核心倡議，廣告預算不只是行銷工具，更是影響資訊環境的重要力量。當品牌願意支持可信賴的媒體，優質新聞便有機會獲得更多生存空間，進而帶動社會資訊品質提升，最終為品牌創造更安全的投放環境。從媒體、品牌到社會大眾，每一次選擇，都可能推動一個更正向的「共好循環」。

紀錄片訪談橫跨品牌企業、代理商、新聞工作者、技術平台與國內外趨勢專家，參與企業包含台灣大哥大、全聯、萊雅、黑松、IKEA 等。

片中共同指出，當前的信任危機已不只是新聞產業的問題，而是整個社會必須共同面對的課題。基金會也期盼透過本片，促成跨產業的對話與合作，因為資訊生態中的每一個選擇，都將共同形塑未來的新聞環境與社會樣貌。

蕭同茲先生文化基金會為紀念中央通訊社創社社長蕭同茲所設，基金會長期關注台灣新聞產業在時代變遷中的角色與挑戰，近年持續推出「星星之火」系列紀錄片，期盼透過「星星之火」系列，持續邀請社會各界參與對話，讓每一次選擇，都能成為推動共好循環的一點微光。

華視 紀錄片 新聞學 媒體

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