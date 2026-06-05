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駕艙機車將掛牌上路 停放車格雙北不同調

聯合報／ 記者邱書昱葉德正孟嘉美／連線報導
北市停管處企劃科梁力元指出，「駕艙機車」（圖右）禁止停放在騎樓、禁止騎上人行道，若發現就會依法取締。記者邱書昱／攝影
北市停管處企劃科梁力元指出，「駕艙機車」（圖右）禁止停放在騎樓、禁止騎上人行道，若發現就會依法取締。記者邱書昱／攝影

「駕艙機車」今年下半年有望掛牌上路，不過駕艙機車到底能不能停一般機車格，雙北不同調。北市停管處昨指出，「駕艙機車」未來只能停小型汽車停車格。但新北交通局認為，只要「停得進去、沒有超出格位」，就允許放機車格。

交通部表示，新法規範駕艙機車得停小型車停車格，但地方政府可依實際停車需求及道路環境自訂規定，最快六月底就能上路實施。

駕艙機車指的是具封閉式車式及方向盤轉向系統的三輪機車，交通部先前預告修正「道路交通安全規則」，駕駛須具有小型車以上駕照，路權比照小型車，但不得行駛國道及快速道路。

交通部在車輛停車規定中，原定「得」停放於小型汽車格，北市停管處指出，已在三月卅日發函中央修正為「應」停放小型汽車格，中央未回文。

「建議民眾下單前，用購買汽車的觀念去思考。」北市停管處企劃科梁力元表示，北市停車空間有限，無法畫設專屬停車格。且駕艙機車的車長二點四七公尺、寬○點九七公尺，且有倒車、變速及車門的設備，若停在機車格，車身會超出道路○點五公尺，若採橫停，也會占到至少三格機車格位；也禁止停放在騎樓、騎上人行道，違者開罰六百元以上、一千二百元以下罰鍰。

停管處表示，汽機車停放方式是地方自治範圍，會先用公告形式維護用路秩序。還是希望中央法規和地方縣市能一致，不希望法規有灰色地帶。

不過，新北認為只要車輛尺寸未超出格線，就可停放機車格、小型車格與大型重機專用格，希望透過彈性作法，避免駕駛人轉而停放紅黃線或違規占用道路。

停車營運科長王昶閔表示，機車停車格最大可畫設到長二點五公尺、寬一點五公尺。由於占用空間較一般機車大，停放收費機車格時，將以機車費率兩倍計收。

雙北 機車 停車格 駕艙機車 汽車格

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