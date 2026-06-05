交通部擬修法…毒駕累犯罰鍰無上限 拒測首次罰27萬

少子化浪潮來襲，醫療體系找人很難，18年後醫院能找的人力只剩現在的三分之一。新光醫院副院長洪子仁指出，面對少子化問題，尤其新的世代，醫院經營者要跟著轉型，要懂得跟年輕世代溝通，目前的主管們就像是三明治中的那片「火腿」，往上爭取預算加薪，往下要照顧員工及家屬，得兼顧員工的工作與生活品質，才有辦法留人。

2026-06-05 00:00