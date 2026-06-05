聽新聞
0:00 / 0:00

交通部擬修法…毒駕累犯罰鍰無上限 拒測首次罰27萬

聯合報／ 記者游明煌林佳彣林麗玉孟嘉美／連線報導
交通部擬修法除加重毒駕罰鍰、乘客連坐罰外，毒駕拒測首次就直接開罰27萬元。記者林昭彰／翻攝
交通部擬修法除加重毒駕罰鍰、乘客連坐罰外，毒駕拒測首次就直接開罰27萬元。記者林昭彰／翻攝

警政署統計，去年毒駕總件數為二○二三年的十二倍，且近三成毒駕為累犯。新北市長侯友宜昨說，「毒駕已經泛濫到全台灣人民最痛恨的毒品事件」，應從源頭加強管理並修法加重其刑。

台北市長蔣萬安說，支持中央要加重刑罰，市府會從源頭查緝、末端重罰、完善戒治三管齊下，配合中央修法，希望能提高各項刑罰，嚇阻任何毒駕行為。

交通部擬修法除加重毒駕罰鍰、乘客連坐罰外，毒駕拒測首次就直接開罰廿七萬元。交通部長陳世凱表示，毒駕再犯者按次再加罰十八萬元，累犯累加無上限。因毒駕遭吊照還無照上路者，依現行無照駕駛罰責加罰一點二萬元，再提高加罰三點六萬元，同樣加罰無上限。

因毒駕被吊銷執照者，交通部表示，將修正道路交通安全規則，重點包括加註持照條件，未經戒癮不得駕車，須完成戒癮治療或相關講習，並符合一定觀察期間規定後，才能重新考照或換照。

另外，除對同車十八歲之知情乘客將採「連坐懲罰」外，查獲吸毒不論是否正在駕車，就預防性吊銷、吊扣其駕照

不過，國民黨議員張斯綱昨指出，北市毒駕取締數去年較前年暴增百分之一九一，毒駕、酒駕需扣牌二年，殘值較低的車主寧可棄車；後端拍賣程序得耗時三個月以上，但前年至今年毒駕汽車的拍賣件數甚至掛零。惡性循環下，部分保管場無空間，被貼單的車輛「無處可拖」。

毒駕 駕照 交通部 毒品

延伸閱讀

毒駕去年萬件 交通部擬祭重罰：拒測27萬、無照9.6萬 累犯累加無上限

犯罪工具 交部研議銷毀毒駕車輛

卓揆喊毒駕零容忍 促法務部將依托咪酯列一級毒品最重可判死

毒駕扣超多車…議員爆北市拖吊場塞爆 蔣萬安說話了

相關新聞

高鐵公司委託鐵研調查誤點 挨批「自己查自己」

高鐵上周因更換「轉轍器控制機箱」電源模組出現異常，導致一一三班次誤點。為此，高鐵委託財團法人鐵道技術研究及驗證中心、高雄科技大學鐵道技術中心進行調查。不過立委質疑，鐵研中心幾乎都是交通部體系人馬，甚至連高鐵董座史哲都是董事，鐵研中心介入調查恐怕是「左手交右手」，要求應有真正外部的公正單位參與。

525史上最嚴重誤點…高鐵砸2千億 更新關鍵設備

台灣高鐵五月廿五日因號誌訊號異常，引發近年來最嚴重誤點，高鐵公司統計，當天有一一三班誤點、逾十一點四萬名旅客受影響，其中有六點六萬人達到可退費標準，退款金額近三五二六萬元。高鐵董事長史哲昨再度公開致歉，強調高鐵痛定思痛，將投入二千億元，提早十五年更新重置關鍵設備，以提升營運穩定及韌性。

高鐵行車異常 去年增至43件

高鐵去年行車異常事件飆升，根據台灣高鐵公司統計，去年行車異常事件共四十三件，其中可歸責高鐵公司的事件就有廿三件，較前年十四件增加了九件之多。高鐵公司表示，其中有九件是因部分元件提早出現老化現象所致，已經著手進行更換。

雞婆藥師的送藥地圖／服務偏鄉工作繁重…台東南迴缺藥師 健保署允解決

偏鄉面臨的醫事人力荒遠比都市更嚴峻。長期投入台東南迴地區居家醫療與在宅照護的財團法人南迴基金會，從成立至今皆未能順利聘僱到專任藥師，南迴基金會執行長高元說，基金會開出的薪資雖稍微高於一般藥師起薪，但團隊每天車程就超過50、60公里，難吸引人投入。台東縣藥師公會理事長韋惠羣呼籲，政府應正視偏鄉需求，給予藥師更好的薪資待遇，吸引人才於偏鄉服務。

上月才離巢學飛…瀕危東方白鸛幼鳥遭風機腰斬慘死

三月在雲林出生的三隻瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，月餘離巢隨親鳥在濁水溪河口覓食，不料，鳥友擔心的事，昨天清晨發生了，有隻幼鳥被發現鳥體斷成兩截，慘死濁水溪北岸彰化大城一支風機下方，研判昏暗飛行時遭風機擊中，鳥友萬般不捨，通報農業部生物多樣性研究所調查處理。

少子化衝擊人力 高醫大論壇探討醫療願景

少子化浪潮來襲，醫療體系找人很難，18年後醫院能找的人力只剩現在的三分之一。新光醫院副院長洪子仁指出，面對少子化問題，尤其新的世代，醫院經營者要跟著轉型，要懂得跟年輕世代溝通，目前的主管們就像是三明治中的那片「火腿」，往上爭取預算加薪，往下要照顧員工及家屬，得兼顧員工的工作與生活品質，才有辦法留人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。