健康你我他／爸爸忘了回家路 原來是疾病警訊

大部分的長者，到了7、80歲，都會發生健忘、重複問話或情緒改變等問題，有些嚴重者已影響到生活，家人就會安排就醫進行失智評估，但也要老人家願意，如果不願意，也很難把人請到醫院裡。

以前爸爸健在時，經常為了就醫的事，父女間發生不快的情境，因為爸爸覺得自己身體沒問題，但其實奶奶就是因為失智症導致跌倒而臥床10年，所以爸爸的身體一有狀況，我們都會請他去看醫師，由於我和他隔海而居，就醫問題只能委由住爸爸家附近的弟弟幫忙。

有一回，澎湖醫院發現爸爸腦中有血管阻塞現象，就開了轉診單讓他到高雄的大醫院檢查，經過兩天的精密檢查，結果診斷出曾有腦中風現象，只開了藥就讓他回家。

回家之後的他，曾經發生過的病痛都忘記了，依然菸酒不忌，為此我氣急敗壞，覺得爸爸是在拿生命開玩笑，對他的言語有些嚴厲，不過還是每天叮嚀他要按時服藥與就醫。爸爸算是聽話的老人，弟弟帶他去看醫師他就去，但卻是個會忘記吃藥的老人。

後來我們不願意他騎車出門，是因為有時候他騎出去就忘記回家的路，由於我們村子裡有許多老人都有雷同的狀況，我還以為大家老了都一樣，後來發現有異時，他卻中風臥床，三年後歸天，留給我無限的哀思。