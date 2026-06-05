新藥納健保2年 改善「最凶險乳癌」治療困境

乳癌連續多年高居台灣女性癌症發生率第一名，三陰性乳癌更被視為「最凶險乳癌亞型」，因惡性高、復發快、容易轉移，不少患者聞之色變。隨著創新抗體藥物複合體（ADC）納入健保給付逾兩年，國內臨床治療成果陸續出爐，明顯延長病人存活期，也為治療困境帶來新曙光。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，三陰性乳癌約占所有乳癌患者10%至15%，卻是惡性度最高、轉移速度最快的一型。過去患者大多只能依賴化學治療，不僅副作用明顯，疾病也容易在短時間內再度惡化，許多人甚至來不及接受下一線治療就病逝。

陳芳銘公布國內目前使用Trop-2抗體藥物複合體（Trop-2 ADC）的治療成果，台灣患者接受治療後，平均無惡化存活期達9個月，較過往治療方式提升約8成；整體存活期長達18個月，比國際相關數據多出約6個月。

林口長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓分享，一名61歲女性患者原本為荷爾蒙陽性乳癌，後續卻快速惡化並變成轉移性三陰性乳癌，接受第一線化療後，病情仍持續惡化。當時Trop-2 ADC剛好納入健保給付，患者順利接續治療，期間僅出現輕微腹瀉等副作用，生活品質大幅改善，重新找回生活節奏與人生規畫。

健保署署長陳亮妤表示，健保近年持續強化乳癌照護，除已將多項標靶藥物與免疫治療納入給付外，今年更推出「乳癌照護品質提升方案」，並投入4000萬元經費，推動整合性治療照護。同時也已將次世代基因定序（NGS）與BRCA基因檢測納入給付，協助病人接受更精準的治療。