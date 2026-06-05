少子化衝擊人力 高醫大論壇探討醫療願景

少子化浪潮來襲，醫療體系找人很難，18年後醫院能找的人力只剩現在的三分之一。新光醫院副院長洪子仁指出，面對少子化問題，尤其新的世代，醫院經營者要跟著轉型，要懂得跟年輕世代溝通，目前的主管們就像是三明治中的那片「火腿」，往上爭取預算加薪，往下要照顧員工及家屬，得兼顧員工的工作與生活品質，才有辦法留人。

日前高雄醫學大學北區校友會舉辦校友總會理監事聯席會議，洪子仁進行「ESG綠色永續醫療」專題演講。洪子仁指出，目前政府推出5年489億元深耕計畫，有4大範疇18項目標，包含優化醫療工作條件、規畫多元人才培訓、導入智慧科技醫療、社會責任醫療永續等4大主軸，這也是醫療機構實踐ESG的最佳路徑。

在優化工作條件及人才培訓上，洪子仁認為，現今的醫院管理者就像三明治中的那片「火腿」，夾在政府與員工兩端，但面對新時代環境的改變，要學會跟年輕世代溝通，這兩年健保總額每年成長率5.5%，成長的醫療費用就能讓醫療人員調薪，這對留才很有幫助。

天成醫療體系創辦人、元智大學兼任教授的前立委張育美則建議，醫療永續勢在必行，但政府不能以20億資本額的上市櫃公司的標準來要求醫療體系，兩者性質差距大，尤其區域醫院或地區醫院，現正面臨護病比入法等現實問題，若ESG準則過於嚴苛，對於醫院端非常辛苦，希望政策上可以更彈性。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志對少子化的衝擊也感到憂心，他認為，台大國際畢業生內森來台念書後翻轉人生，台灣未來可以爭取開發中、教育資源不足國家的人才來台念博士班，未來這些人都能成為國際間「親台派」人士。

為了擴大高醫校友們的影響力，6月27日將舉辦「2026高醫大論壇 深耕台灣╳AI醫療新願景」。歡迎民眾及校友們共襄盛舉。

2026高醫大論壇

時間：6月27日（六）10:00-16:15（9:30開放入場）

地點：張榮發基金會國際會議中心1101廳

北市中正區中山南路114號

報名：02-8692-5588轉2608或5616

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