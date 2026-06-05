高鐵公司委託鐵研調查誤點 挨批「自己查自己」

高鐵上周因更換「轉轍器控制機箱」電源模組出現異常，導致一一三班次誤點。為此，高鐵委託財團法人鐵道技術研究及驗證中心、高雄科技大學鐵道技術中心進行調查。不過立委質疑，鐵研中心幾乎都是交通部體系人馬，甚至連高鐵董座史哲都是董事，鐵研中心介入調查恐怕是「左手交右手」，要求應有真正外部的公正單位參與。

立委魯明哲質疑，高鐵更換轉轍器控制機箱電源模組發生問題，異常原因由高鐵公司、原廠和第三方單位調查釐清，其中第三方單位很重要，然而鐵研中心現任董事長黃運貴是交通部路政及道安司前司長、執行長陳文德也才剛從鐵道局副局長卸任，都是交通部體系人馬。史哲、鐵道局長楊正君則是董事、交通部司長吳東凌是監事，如今鐵研中心介入，看起來就像是「自己查自己」，要求至少要有真正外部的公正單位參與。

立委李昆澤批評，像這種重大延誤事件，影響的是整天營運和全國民眾的行程，史哲卻神隱，沒有出來面對。魯明哲也表示，先前史哲多次赴日開箱新車，但大誤點當天，高鐵公司僅透過新聞稿和發言人對外說明，直到廿七日股東常會史哲才首度露面說明。

對此，史哲表示，接獲消息時人在南部，隨即北上緊急應變中心坐鎮。對於立委提出之質疑，將會檢討。至於第三方調查結果何時出爐？史哲則說，時間表由原廠跟第三方提出，應不會拖過今年底。

楊正君表示，鐵研中心是交通部成立並補助的公益財團法人，主要任務是發展鐵道技術，其中一項工作便是協助交通部進行事故調查的技術分析。交通部長陳世凱強調，除鐵研中心外，還有高科大協助做第三方單位認定。