聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵公司委託鐵研調查誤點 挨批「自己查自己」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
立法院交通委員會昨就「5月25日高鐵班次嚴重誤點事件」進行質詢，交通部長陳世凱（左）、高鐵董事長史哲（右）接受質詢。記者曾原信／攝影
立法院交通委員會昨就「5月25日高鐵班次嚴重誤點事件」進行質詢，交通部長陳世凱（左）、高鐵董事長史哲（右）接受質詢。記者曾原信／攝影

高鐵上周因更換「轉轍器控制機箱」電源模組出現異常，導致一一三班次誤點。為此，高鐵委託財團法人鐵道技術研究及驗證中心、高雄科技大學鐵道技術中心進行調查。不過立委質疑，鐵研中心幾乎都是交通部體系人馬，甚至連高鐵董座史哲都是董事，鐵研中心介入調查恐怕是「左手交右手」，要求應有真正外部的公正單位參與。

立委魯明哲質疑，高鐵更換轉轍器控制機箱電源模組發生問題，異常原因由高鐵公司、原廠和第三方單位調查釐清，其中第三方單位很重要，然而鐵研中心現任董事長黃運貴是交通部路政及道安司前司長、執行長陳文德也才剛從鐵道局副局長卸任，都是交通部體系人馬。史哲、鐵道局長楊正君則是董事、交通部司長吳東凌是監事，如今鐵研中心介入，看起來就像是「自己查自己」，要求至少要有真正外部的公正單位參與。

立委李昆澤批評，像這種重大延誤事件，影響的是整天營運和全國民眾的行程，史哲卻神隱，沒有出來面對。魯明哲也表示，先前史哲多次赴日開箱新車，但大誤點當天，高鐵公司僅透過新聞稿和發言人對外說明，直到廿七日股東常會史哲才首度露面說明。

對此，史哲表示，接獲消息時人在南部，隨即北上緊急應變中心坐鎮。對於立委提出之質疑，將會檢討。至於第三方調查結果何時出爐？史哲則說，時間表由原廠跟第三方提出，應不會拖過今年底。

楊正君表示，鐵研中心是交通部成立並補助的公益財團法人，主要任務是發展鐵道技術，其中一項工作便是協助交通部進行事故調查的技術分析。交通部長陳世凱強調，除鐵研中心外，還有高科大協助做第三方單位認定。

魯明哲 高鐵 史哲 交通部

延伸閱讀

台灣高鐵大延誤事件原因未明 高鐵：後續更換模組工作暫停

台灣高鐵大規模延誤事件 少34班、旅運人次達平日9成

高鐵檢討大延誤 投入2千億、提早15年更新關鍵設備

高鐵擠到變難民營？ 他砸錢坐商務艙傻眼「一堆人站著」

相關新聞

525史上最嚴重誤點…高鐵砸2000億元 更新關鍵設備

台灣高鐵五月廿五日因號誌訊號異常，引發近年來最嚴重誤點，高鐵公司統計，當天有一一三班誤點、逾十一點四萬名旅客受影響，其中有六點六萬人達到可退費標準，退款金額近三五二六萬元。高鐵董事長史哲昨再度公開致歉，強調高鐵痛定思痛，將投入二千億元，提早十五年更新重置關鍵設備，以提升營運穩定及韌性。

高鐵公司委託鐵研調查誤點 挨批「自己查自己」

高鐵上周因更換「轉轍器控制機箱」電源模組出現異常，導致一一三班次誤點。為此，高鐵委託財團法人鐵道技術研究及驗證中心、高雄科技大學鐵道技術中心進行調查。不過立委質疑，鐵研中心幾乎都是交通部體系人馬，甚至連高鐵董座史哲都是董事，鐵研中心介入調查恐怕是「左手交右手」，要求應有真正外部的公正單位參與。

駕艙機車將掛牌上路 停放車格雙北不同調

「駕艙機車」今年下半年有望掛牌上路，不過駕艙機車到底能不能停一般機車格，雙北不同調。北市停管處昨指出，「駕艙機車」未來只能停小型汽車停車格。但新北交通局認為，只要「停得進去、沒有超出格位」，就允許放機車格。

雞婆藥師的送藥地圖／服務偏鄉工作繁重…台東南迴缺藥師 健保署允解決

偏鄉面臨的醫事人力荒遠比都市更嚴峻。長期投入台東南迴地區居家醫療與在宅照護的財團法人南迴基金會，從成立至今皆未能順利聘僱到專任藥師，南迴基金會執行長高元說，基金會開出的薪資雖稍微高於一般藥師起薪，但團隊每天車程就超過50、60公里，難吸引人投入。台東縣藥師公會理事長韋惠羣呼籲，政府應正視偏鄉需求，給予藥師更好的薪資待遇，吸引人才於偏鄉服務。

2026台中藝博會震撼升級 李真、塩田千春等五大展區不可錯過

周政緯的「遠眺台中七期」掛在2026台中藝博會的展板，吸引大批觀眾欣賞，一一辨認畫中的高樓。「這幅畫我畫了七年，每年都出現新的高樓，再過幾年就擠不下了。」定居台北的周政緯生長於台中，這次終於有機會把家鄉的畫帶回家鄉；從遠處凝望台中，繁忙的都市景象被轉化為安靜而遼闊的畫面。中華民國畫廊協會主辦的2026 台中國際藝術博覽會，集結48家台灣畫廊與15家海外畫廊，今起於台中國際會展中心展開為期三天的藝術饗宴。

高鐵行車異常 去年增至43件

高鐵去年行車異常事件飆升，根據台灣高鐵公司統計，去年行車異常事件共四十三件，其中可歸責高鐵公司的事件就有廿三件，較前年十四件增加了九件之多。高鐵公司表示，其中有九件是因部分元件提早出現老化現象所致，已經著手進行更換。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。