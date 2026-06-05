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高鐵行車異常 去年增至43件

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

高鐵去年行車異常事件飆升，根據台灣高鐵公司統計，去年行車異常事件共四十三件，其中可歸責高鐵公司的事件就有廿三件，較前年十四件增加了九件之多。高鐵公司表示，其中有九件是因部分元件提早出現老化現象所致，已經著手進行更換。

根據台灣高鐵公司統計，去年四十三件行車異常事件中，有廿件不可歸責，包含地震、颱風等天災、外物入侵等；廿三件可歸責於高鐵公司。高鐵公司強調，這廿三件中，列車延誤超過卅分鐘者有三件，以行車異常事件率計算，低於日本新幹線平均值。

高鐵分析去年可歸責事件，以車輛故障最多，達九件，包括電壓偵測器、溫度偵測計等元件未達廠商所稱更換年限便提早出現老化現象所導致，目前已經購入新物料，並全面進行更換中。

另外，屬人為疏失事件亦增加三件，含基地內冒進號誌增加二件、基地號誌處理錯誤一件。高鐵公司強調，除將辦理相關人員重新訓練外，亦會檢討相關教育訓練。今年初也已經啟動強化安全文化方案。

高鐵 日本

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