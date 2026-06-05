525史上最嚴重誤點…高鐵砸2000億元 更新關鍵設備

台灣高鐵五月廿五日因號誌訊號異常，引發近年來最嚴重誤點，高鐵公司統計，當天有一一三班誤點、逾十一點四萬名旅客受影響，其中有六點六萬人達到可退費標準，退款金額近三五二六萬元。高鐵董事長史哲昨再度公開致歉，強調高鐵痛定思痛，將投入二千億元，提早十五年更新重置關鍵設備，以提升營運穩定及韌性。

立法院昨邀交通部、鐵道局、高鐵公司等相關單位，針對上周一大誤點事件進行專案報告。根據高鐵公司統計，五月廿五日當天，延誤五分鐘以上的班次有一一三班，受影響旅客高達一十萬四九○八人，其中十五班次誤點卅一分至六十分鐘，卅九班次誤點超過六十分鐘以上。

由於號誌訊號異常起因是更換「轉轍器控制機箱」的電源模組時出現異常。在異常原因釐清前，將暫停執行「轉轍器控制機箱」電源模組的更換作業。

民進黨立委徐富癸表示，當天包含自己在內，多位立委都在車上，早上六時五十五分從高雄坐到台北，已經十時十二分，還有民眾因誤點趕不上飛機。質疑高鐵延誤應該先讓旅客知道。

陳世凱說，已拜託高鐵公司研議線上退票機制。高鐵公司則表示，因本次事件影響而未搭乘的持有電子票證旅客，可辦理線上退費，款項將退回原信用卡，相關服務預計在一個月內可實施。

高鐵也提出短中長期三階段強化關鍵維修作業與緊急應變機制。其中短期將盡快查明事件真因。中期則是要強化管制夜間關鍵維修作業，與應變時效，未來類似維修關鍵作業，維修工班將提早於圍籬或道旁區待命。

長期規畫部分，高鐵公司也宣布將投入二千億元，全面檢視各項營運系統，如號誌、電力、車輛及軌道等，原訂資產年限為卅五年之系統。鑑於這些系統皆已運轉超過廿餘年，將提早十五年更新重置關鍵設備。