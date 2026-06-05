雞婆藥師的送藥地圖／服務偏鄉工作繁重…台東南迴缺藥師 健保署允解決

偏鄉面臨的醫事人力荒遠比都市更嚴峻。長期投入台東南迴地區居家醫療與在宅照護的財團法人南迴基金會，從成立至今皆未能順利聘僱到專任藥師，南迴基金會執行長高元說，基金會開出的薪資雖稍微高於一般藥師起薪，但團隊每天車程就超過50、60公里，難吸引人投入。台東縣藥師公會理事長韋惠羣呼籲，政府應正視偏鄉需求，給予藥師更好的薪資待遇，吸引人才於偏鄉服務。

交通不便 年輕醫事人員卻步

「偏鄉不只缺藥師，所有職類都缺。」高元表示，偏鄉醫療現況是整體醫療人力不足的縮影，年輕醫事人員願意到偏鄉服務者相當有限。南迴服務範圍廣、交通成本高，一名居家個案可能距離診所20、30公里，來回車程超過50、60公里，有時醫療團隊到宅後，病人臨時身體不適，需額外開立藥物，醫師與護理師得再返回診所備藥後重新送達，耗費大量時間與人力。

「因長期缺乏藥師支援，許多原本由藥師負責的工作，必須由護理師、醫師一同分擔。」高元指出，從藥品採購、庫存管理、比價、點藥，到藥品包裝與核對，都成為護理師的工作，且下班後還得處理採購與藥品管理工作，每月盤點藥品時更是忙得人仰馬翻。

即使基金會有意聘僱藥師，招募成效仍十分有限。高元說，基金會成立至今，僅有一位藥師來電告知有其意願，但來三個月後，因為當地生活太平淡，而選擇離開。

偏鄉生活條件遠不足於都市，從南迴地區開到台東市區，車程也要一個多小時，即使有年輕醫事人員有意願投入，也會因居住、交通及生活便利性等考量而卻步。

偏鄉醫療機構在薪資條件上，也難與大型醫院或連鎖藥局競爭，雖設有留任獎勵制度，但受限於非營利組織資源，仍難以提供特別優渥待遇吸引人才。

高元指出，除了基金會本身缺藥師，整個南迴地區四個鄉鎮當中，僅太麻里擁有少數藥師與健保藥局，其餘地區幾乎是一片空白。

南迴基金會「居家護理所」採到府服務。圖／聯合報系資料照片

調劑之外 還要負責巡迴醫療

韋惠羣說，台東山地鄉四個衛生所中，達仁衛生所長期沒有藥師，部分衛生所為了吸引人才，不以公務人員的固定薪資招募，而改以約聘僱，每小時500元的方式找人，月薪可達近8萬元，才終於找到一人，但偏鄉的藥師除了調劑工作，還必須負責巡迴醫療、藥品管理、衛教宣導及送藥服務，工作內容比一般社區藥局繁重，即使給予高薪，也常待不到幾個月就離開。

依「健保法」第103條規定，符合偏鄉條件且周邊無藥事服務資源時，可由醫師在監督下進行調劑，因此即使沒有藥師，醫療服務仍能維持運作。韋惠羣認為，這只是權宜措施，無法取代藥師在藥物管理、處方核對、用藥安全及藥事照護上的專業功能。

韋惠羣表示，偏鄉缺藥師並非單靠加薪就能解決，背後牽涉整體醫療制度、人力配置與醫藥分業制度的長期問題，呼籲政府正視，應提出解方，協助改善偏鄉民眾的用藥權益。

中央健康保險署副署長張禹斌指出，服務偏遠地區的醫事人員，投入的心力及成本確實較高，健保署協商116年健保總額預算時會一併納入規畫，並向健保會委員及付費者代表爭取支持。

「雞婆」在傳統說法被認為「多事、好管閒事」，但在台灣的草根精神裡，也形容熱情、喜歡幫助他人或解決問題。「雞婆」藥師絕非多事，他們用專業與熱心幫助病患，讓台灣更美好。

南迴基金會執行長高元。圖／聯合報系資料照片