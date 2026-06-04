花蓮近海晚間10時45分輕震 規模3.9無災情報告

2026年6月4日22時45分30秒，花蓮縣近海發生規模3.9的淺層地震，震源深度約29公里，震央位於花蓮縣政府北北東方約25.1公里海域。此次地震有感程度為輕震，最大震度達2級，震感主要影響花蓮縣及宜蘭縣南澳地區。

花蓮縣太魯閣鄉及宜蘭縣南澳鄉為本次地震最大震度2級區域，該級震度意味大多數民眾會感覺搖晃，電燈與懸掛物會輕微晃動，靜止車輛也會略有搖晃。此外，南投縣部分地區感受到1級微震，為人靜止時能感覺的輕微搖晃。

由於震度均低於3級，尚無明顯損害或災情報告。中央氣象署提醒民眾持續關注官方發布的地震資訊，如遇餘震，仍應保持冷靜並遵守地震避難守則。室內時建議採「趴下、掩護並穩住」動作，避免靠近窗戶及懸吊物；戶外則應遠離可能掉落物與危險地帶，確保自身安全。

本次地震發生於晚間，為淺層地震類型，屬於台灣東部沿海常見的地震活動範圍。未來一段時間仍可能有餘震，民眾應保持警覺。防震安全意識的提升，是面對地震最有效的減災方式，建議家庭及學校定期演練並準備應急物資，以備不時之需。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）