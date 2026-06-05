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上月才離巢學飛…瀕危東方白鸛幼鳥遭風機腰斬慘死

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林出生的東方白鸛幼鳥昨清晨被發現遭風機擊中，斷成兩截慘死風機下方。鳥友到場處理屍體，萬般不捨。記者蔡維斌／翻攝
雲林出生的東方白鸛幼鳥昨清晨被發現遭風機擊中，斷成兩截慘死風機下方。鳥友到場處理屍體，萬般不捨。記者蔡維斌／翻攝

三月在雲林出生的三隻瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，月餘離巢隨親鳥在濁水溪河口覓食，不料，鳥友擔心的事，昨天清晨發生了，有隻幼鳥被發現鳥體斷成兩截，慘死濁水溪北岸彰化大城一支風機下方，研判昏暗飛行時遭風機擊中，鳥友萬般不捨，通報農業部生物多樣性研究所調查處理。

鳥友麥仔簝文化協會理事長吳明宜說，昨天清晨五時，大城鄉農民在濁水溪河床一支風機不遠處，發現一隻大鳥身體被切成兩半，仔細一看是東方白鸛，馬上通報鳥友，將鳥屍送協會，通報農業部生物多樣性研究所和雲林縣府農業處派員了解。

吳明宜說，慘死東方白鸛是三隻幼鳥的公鳥「二寶」，去年十二月東方白鸛來雲林二崙電塔築巢產下幼鳥，數月來，許多鳥友守在現場追蹤牠們生活，五月幼鳥起飛離巢隨親鳥覓食學飛，讓鳥友感動，成為國際保育界關注焦點。

吳明宜說，幼鳥離巢一、兩個月，鳥友擔心河口密集電塔及高壓電線，曾有一度碰觸電線，幸無大礙，另有河口大批流浪犬追鳥，雖然嚴密監控留意其動向，擔心的事終究還是發生了，幼鳥慘死地點靠近彰化大城萬和宮附近風機下方。

農政單位趕往現場查看遭風機擊中東方白鸛，萬般不捨，吳明宜等人建議將幼鳥鳥屍製成標本留念，濁水溪口廣設風機電塔，保護野鳥不容易，為避免類似不幸事件發生，有關單位對生存的東方白鸛保護應更加嚴謹。

東方白鸛在雲林築巢繁衍，不僅是台灣首例，更寫下全球緯度最低繁殖紀錄，日本等國際愛鳥人士相當重視，如今發生不幸，愛鳥人士將借鏡國外經驗，設法保護生存的東方白鸛。

雲林 彰化 農業部 野鳥 流浪犬

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