新北強降雨多處積淹水 災變中心強化三級開設

新北市今天下午出現雷雨，大雨狂灌下，強降雨造成多處積淹水，市府災害應變中心強化三級開設，但隨雨勢漸歇，大多積淹水退去。

新北市下午下起雷雨，隨著強降雨，市府災害應變中心強化三級開設，並呼籲低窪地區慎防積淹水，山區慎防瞬間大雨、溪水暴漲、土石坍方，加強注意自身安全。

這場強降雨造成板橋民生路、新莊思源路、復興路及三重自強路、仁愛街等多處路段積淹水。高灘處表示，二重疏洪道稍早6號越堤道有積水約30到50公分高，一度封閉，晚間8時20分左右水退後開放通行。

水利局表示，因西南風及鋒面影響，午後降下瞬間強降雨，尤其是三重、蘆洲10分鐘雨量最大達18.5mm，30分鐘累計達50mm，以致蘆洲環堤大道、復興路及三重自強路三段等路段排水不及，導致積淹水。

水利局表示，在大雨減緩後15分鐘內，各積淹水處已退水，為確保排水設施無淤積或遭阻礙情形，將於明天派員到各積水路段進行排水設施檢查，如有阻礙排水情形，將立即清除。

民進黨議員石一佑表示，環狀線板橋新埔民生站對面往中和方向的民生路淹水，甚至淹進騎樓及店家，淹水原因疑與附近地下人行道工程停工後，開挖的路面填平後高度比騎樓高，才會淹進民房，目前已堆置沙包，她明天將召集相關單位會勘，盼找到解決淹水的方法，不要再讓民眾擔心害怕。