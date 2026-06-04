空姐懷孕歧視遭罰百萬 台灣虎航：已改善

桃園市空服員職業工會日前指出，台灣虎航要求空服員懷孕就得留職停薪，因懷孕歧視而遭開罰。虎航今（4）日發聲明，強調董事長黃世惠是虎航首位女性董事長，深知女性同仁在職涯與家庭平衡上承受的壓力，上任後已具體完成改善措施，懷孕同仁若選擇轉調地勤，保障申請次日就可正式上班。

空服工會日前指出，虎航多次違反「性別平等工作法」，光是今年就有三起違法案件遭裁罰，其中兩案為「育嬰留職停薪予以不利處分」，分別被開罰30萬元，另一案為「產假予以不利處分」，開罰4萬元。若再算上這起懷孕歧視，虎航今年已經被開出近百萬罰單。工會痛批，內部規範對懷孕或有育嬰需求的員工極度不友善。

台灣虎航企業工會今日也發聲明表示，本次受到影響的懷孕員工，多數是在2024年底陸續得知他航相關案例後，才開始重新檢視自身過去因懷孕留職停薪所衍生的權益問題，進而意識到自身處境可能存在值得探討與改善之處。

工會依循正式程序向桃園市政府提出申訴，相關調查結果陸續出爐時，虎航迎來新團隊，今日受到檢視的制度與爭議，並非形成於黃世惠董事長任內。

工會表示，黃世惠董事長上任以來，確實看見許多正向改變正在發生，期待女性不必因為懷孕而失去原本應有的工作權益。

虎航回應，黃世惠身為台灣虎航首位女性董事長，深知女性同仁面臨懷孕、生產與育嬰時，在職涯與家庭平衡上所承受的壓力與挑戰。因此上任以來，已具體完成推動以下改善措施。包含懷孕同仁若選擇轉調地勤工作，保障申請次日即可正式上班，確保同仁在孕期中薪資不中斷、生計不受影響。並建立與工會建立暢通且理性的溝通平台，也會持續檢視各項制度，杜絕性別歧視，並同時深化內部性平意識。