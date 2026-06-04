基隆台琉杯國際帆船賽將於7日登場，市府產業發展處扶植青年創業，6、7兩日在亞果八斗子遊艇港舉辦「潮嚮．山海基隆－青創市集」，活動以「揚帆港都」為主題，呼應基隆深厚的海洋文化底蘊與港灣城市特色。

集結20攤青創品牌及30攤特色餐車，民眾欣賞國際級帆船賽，也能逛市集、吃美食與享受海洋運動體驗。

「潮嚮．山海基隆－青創市集」持續串聯基隆各具特色的場域，提供青年創業者展現品牌實力與拓展市場的機會。活動匯聚20組青年創業品牌，展售文創設計、手作工藝、生活選物、特色食品及創意商品，展現青年世代的創新能量與創業成果；現場同步規劃30攤特色餐車市集，集結異國料理、創意美食、特色飲品及人氣小吃。

今年賽事規畫四個賽段，共吸引來自12個國家、36艘重型帆船及數百位選手參與，規模創新高。其中最受矚目的首站「基隆國際帆船賽」將於6月7日登場，民眾造訪市集之餘，也能近距離欣賞國際級帆船競速，感受乘風破浪的海洋魅力。

基隆市政府產發處長蔡馥嚀表示，今年5月底全新開通的基隆至石垣島直航航線，也為基隆與沖繩地區的觀光及經貿交流開啟嶄新契機。青創市集與台琉國際帆船賽同場舉辦，不僅串聯青年創業、海洋運動與觀光產業，更展現基隆接軌國際、強化海洋城市品牌的發展成果。

市府邀請民眾6月6日至7日前往亞果八斗子遊艇港，逛市集、品美食、賞海景、看帆船，一同感受基隆山海交融的城市風貌與青春創意能量。活動期間，青創市集攤位限定消費滿150元，即可前往服務台參加「潮嚮扭蛋機」活動，主打「通通有獎」，包含「招牌磁吸燈箱」、「收納小包」及「涼感巾」等夏日限定好禮，數量有限，送完為止。更多活動資訊，請至潮嚮．山海基隆Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/ilovekeelung/)查詢。

台琉國際帆船賽7日登場，12個國家、36艘重型帆船參與。圖／基隆市政府提供