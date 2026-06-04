快訊

明天將離台！黃仁勳訪韓前一晚 直奔夜市吃這攤

「已準備12年」選彰化縣長再添1人 邱建富宣布下周退出民進黨參選

低氣壓+鋒面夾擊！大台北明防豪雨 下周恐啟動大規模豪雨作業

聽新聞
0:00 / 0:00

台琉國際帆船賽7日登場 12個國家、36艘重型帆船參與

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台琉國際帆船賽7日登場，12個國家、36艘重型帆船參與。圖／基隆市政府提供
台琉國際帆船賽7日登場，12個國家、36艘重型帆船參與。圖／基隆市政府提供

基隆台琉杯國際帆船賽將於7日登場，市府產業發展處扶植青年創業，6、7兩日在亞果八斗子遊艇港舉辦「潮嚮．山海基隆－青創市集」，活動以「揚帆港都」為主題，呼應基隆深厚的海洋文化底蘊與港灣城市特色。

集結20攤青創品牌及30攤特色餐車，民眾欣賞國際級帆船賽，也能逛市集、吃美食與享受海洋運動體驗。

「潮嚮．山海基隆－青創市集」持續串聯基隆各具特色的場域，提供青年創業者展現品牌實力與拓展市場的機會。活動匯聚20組青年創業品牌，展售文創設計、手作工藝、生活選物、特色食品及創意商品，展現青年世代的創新能量與創業成果；現場同步規劃30攤特色餐車市集，集結異國料理、創意美食、特色飲品及人氣小吃。

今年賽事規畫四個賽段，共吸引來自12個國家、36艘重型帆船及數百位選手參與，規模創新高。其中最受矚目的首站「基隆國際帆船賽」將於6月7日登場，民眾造訪市集之餘，也能近距離欣賞國際級帆船競速，感受乘風破浪的海洋魅力。

基隆市政府產發處長蔡馥嚀表示，今年5月底全新開通的基隆至石垣島直航航線，也為基隆與沖繩地區的觀光及經貿交流開啟嶄新契機。青創市集與台琉國際帆船賽同場舉辦，不僅串聯青年創業、海洋運動與觀光產業，更展現基隆接軌國際、強化海洋城市品牌的發展成果。

市府邀請民眾6月6日至7日前往亞果八斗子遊艇港，逛市集、品美食、賞海景、看帆船，一同感受基隆山海交融的城市風貌與青春創意能量。活動期間，青創市集攤位限定消費滿150元，即可前往服務台參加「潮嚮扭蛋機」活動，主打「通通有獎」，包含「招牌磁吸燈箱」、「收納小包」及「涼感巾」等夏日限定好禮，數量有限，送完為止。更多活動資訊，請至潮嚮．山海基隆Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/ilovekeelung/)查詢。

台琉國際帆船賽7日登場，12個國家、36艘重型帆船參與。圖／基隆市政府提供
台琉國際帆船賽7日登場，12個國家、36艘重型帆船參與。圖／基隆市政府提供

台琉國際帆船賽7日登場，12個國家、36艘重型帆船參與。圖／基隆市政府提供
台琉國際帆船賽7日登場，12個國家、36艘重型帆船參與。圖／基隆市政府提供

基隆 青年 市場

延伸閱讀

第2屆麗晨台中國際馬拉松啟動 跑1公里捐2元公益再升級

台南藍晒圖文創園區展出倒數1個月 百位日本創作者齊聚

自行車／微笑南灣活動啟動 邀車友探索茂林、六龜

6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

相關新聞

桃園雨勢升級！5縣市發布豪雨特報 雲林等11地區留意大雨

交通部中央氣象署發布5縣市豪雨特報，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北、桃園、南投縣及新竹縣山區、高雄...

低氣壓+鋒面夾擊！大台北明防豪雨 下周恐啟動大規模豪雨作業

氣象署今天下午發布多處大雨及豪雨特報，明天熱帶系統影響全台降雨，中部以北山區及大台北防豪雨；下周因滯留鋒及西南風影響將接...

連2天號誌異常！台中捷運今晚6時故障延誤 搭車尖峰通勤族哀號

台中捷運昨（3）日無預警全線暫停營運，今晚6時許又傳故障延誤，正值下班尖峰時段，造成通勤族行程受阻。中捷公司表示，目前已全線正常營運。

龍鳳胎出生才滿百日…台中網紅牙醫張元瀚告別式 襁褓中兒女靈前送父

台中42歲網紅牙醫師張元瀚日前驚傳因心肌梗塞驟逝，張家屬今天在台中舉行告別式，現場湧入逾500名親友、昔日病患到場弔唁。最令人鼻酸的是，張元瀚一對還在襁褓中的龍鳳胎兒女由長輩抱著不吵不鬧，在靈前跟爸爸永別，張妻更是數度泣不成聲，場面哀戚。

駕艙機車能否停機車格？雙北不同調 交通部：停汽車位「尊重地方自治」

駕艙機車最快年底上路，到底能不能停一般機車格？新北市說只要停得進去不超線就可以，台北市卻禁止，雙北不同調，交通部表示，新法規範駕艙機車得停小型車停車格，但地方政府可依實際停車需求及道路環境自訂規定，最快六月底就能上路實施。

空姐懷孕歧視遭罰百萬 台灣虎航：已改善

桃園市空服員職業工會日前指出，台灣虎航要求空服員懷孕就得留職停薪，因懷孕歧視而遭開罰。虎航今（4）日發聲明，強調董事長黃世惠是虎航首位女性董事長，深知女性同仁在職涯與家庭平衡上承受的壓力，上任後已具體完成改善措施，懷孕同仁若選擇轉調地勤，保障申請次日就可正式上班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。