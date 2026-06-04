131萬機車族未投保強制險 違規行為可能收2罰單

金管會今天表示，截至2025年底，約有131萬機車族未投保強制險，呼籲盡快投保確保權益。金管會也提醒，未投保強制險的機車族，如果路上違規遭到稽查時，恐怕一次違規會收到2張罰單，一是針對違規行為，二是針對未投保強制險。

金管會保險局副局長陳清源表示，依交通監理機關統計資料，2025年底機車登記數已達1467萬件，但同期僅約1336萬輛機車有投保強制汽車責任保險，仍有約131萬、9%機車未投保，提醒機車族投保以保障自身權益。

陳清源說，2022年底修正強制汽車責任保險法第49條規定，機車投保義務人未依規定投保強制汽車責任保險，如果違反道路交通管理處罰條例，可併同舉發處以罰鍰，將處新台幣1500元以上、3000元以下罰鍰。有民眾因路邊違規停車，警察舉發後，又發現機車未投保強制險，前者遭罰900元，後者被罰1500元，合計遭罰2400元。

陳清源指出，根據第51條之1規定，投保義務人在保險期間屆滿逾6個月，仍未依規定再行訂立保險契約者，金管會可移請公路監理機關註銷牌照。

為提升機車投保率，強化用路人安全保障，金管會已責成保險公司，在保險期間屆滿30天前通知車主續保，並就保險到期後仍未投保的車主，在保險期間屆滿後30天內，至少再為2次重新投保通知，另針對保險期間屆滿後第2個月及第5個月仍未投保者，金管會保險局及交通部公路局將共同具名再次寄送提醒投保通知，透過多次通知提醒尚未投保的車主。

陳清源提醒車主，留存在保險公司的地址、行動電話、電子郵件等資料如有變動，應即時通知保險公司辦理變更事宜，以免忘記投保又沒收到提醒投保通知，影響自身權益。