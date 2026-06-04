快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

131萬機車族未投保強制險 違規行為可能收2罰單

中央社／ 台北4日電

金管會今天表示，截至2025年底，約有131萬機車族未投保強制險，呼籲盡快投保確保權益。金管會也提醒，未投保強制險的機車族，如果路上違規遭到稽查時，恐怕一次違規會收到2張罰單，一是針對違規行為，二是針對未投保強制險。

金管會保險局副局長陳清源表示，依交通監理機關統計資料，2025年底機車登記數已達1467萬件，但同期僅約1336萬輛機車有投保強制汽車責任保險，仍有約131萬、9%機車未投保，提醒機車族投保以保障自身權益。

陳清源說，2022年底修正強制汽車責任保險法第49條規定，機車投保義務人未依規定投保強制汽車責任保險，如果違反道路交通管理處罰條例，可併同舉發處以罰鍰，將處新台幣1500元以上、3000元以下罰鍰。有民眾因路邊違規停車，警察舉發後，又發現機車未投保強制險，前者遭罰900元，後者被罰1500元，合計遭罰2400元。

陳清源指出，根據第51條之1規定，投保義務人在保險期間屆滿逾6個月，仍未依規定再行訂立保險契約者，金管會可移請公路監理機關註銷牌照。

為提升機車投保率，強化用路人安全保障，金管會已責成保險公司，在保險期間屆滿30天前通知車主續保，並就保險到期後仍未投保的車主，在保險期間屆滿後30天內，至少再為2次重新投保通知，另針對保險期間屆滿後第2個月及第5個月仍未投保者，金管會保險局及交通部公路局將共同具名再次寄送提醒投保通知，透過多次通知提醒尚未投保的車主。

陳清源提醒車主，留存在保險公司的地址、行動電話、電子郵件等資料如有變動，應即時通知保險公司辦理變更事宜，以免忘記投保又沒收到提醒投保通知，影響自身權益。

金管會

延伸閱讀

五大風險傷害權益 金管會呼籲：勿購買未經主管機關核准的境外保單

北市先發難！「駕艙機車」下半年有望掛牌上路 停管處：禁停機車格

科技公司「積欠243萬多元」8年未繳！屏東分署祭出留置後負責人速籌款

毒駕去年萬件 交通部擬祭重罰：拒測27萬、無照9.6萬 累犯累加無上限

相關新聞

還有機會！威力彩頭獎槓龜 下期上看8.3億元

威力彩第115045期今晚開獎，第一區中獎號碼為20、09、12、28、17、35，第二區中獎號碼為02號。派彩結果，頭...

低氣壓+鋒面夾擊！大台北明防豪雨 下周恐啟動大規模豪雨作業

氣象署今天下午發布多處大雨及豪雨特報，明天熱帶系統影響全台降雨，中部以北山區及大台北防豪雨；下周因滯留鋒及西南風影響將接...

新北等5縣市防豪雨 台北等12地區留意大雨

中央氣象署發布豪雨特報，西南風、鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北市、桃園市、南投縣及新竹縣山區、高...

連2天號誌異常！台中捷運今晚6時故障延誤 搭車尖峰通勤族哀號

台中捷運昨（3）日無預警全線暫停營運，今晚6時許又傳故障延誤，正值下班尖峰時段，造成通勤族行程受阻。中捷公司表示，目前已全線正常營運。

龍鳳胎出生才滿百日…台中網紅牙醫張元瀚告別式 襁褓中兒女靈前送父

台中42歲網紅牙醫師張元瀚日前驚傳因心肌梗塞驟逝，張家屬今天在台中舉行告別式，現場湧入逾500名親友、昔日病患到場弔唁。最令人鼻酸的是，張元瀚一對還在襁褓中的龍鳳胎兒女由長輩抱著不吵不鬧，在靈前跟爸爸永別，張妻更是數度泣不成聲，場面哀戚。

駕艙機車能否停機車格？雙北不同調 交通部：停汽車位「尊重地方自治」

駕艙機車最快年底上路，到底能不能停一般機車格？新北市說只要停得進去不超線就可以，台北市卻禁止，雙北不同調，交通部表示，新法規範駕艙機車得停小型車停車格，但地方政府可依實際停車需求及道路環境自訂規定，最快六月底就能上路實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。