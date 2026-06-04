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開發必要性仍待完整評估 石門旅館環評初審須補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今召開「石門旅館開發案環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，但因開發必要性等評估仍須加強，本案今未通過環評初審。圖／取自環境部環評書件系統
環境部今召開「石門旅館開發案環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，但因開發必要性等評估仍須加強，本案今未通過環評初審。圖／取自環境部環評書件系統

環境部今召開「石門旅館開發案環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，本案經環評委員要求開發單位，應強化說明本計畫之定位，以及度假型旅館、長住型旅館的市場區隔及功能互補性，並納入地方政府觀光政策串聯的具體構想，本案決議補正再審。

本案開發單位為鉅晟建設股份有限公司，目的事業主管機關為新北市政府工務局，本開發基地位於新北市石門區，規畫興建A區地下2層、地上6層旅館；B區興建地下1層、地上6層旅館，共計295間房，基地面積約為5.07公頃。

今年初在第3次初審時，環評委員指出，由於本案專案小組初審會議已召開3次，且本計畫位於北海岸及觀音山國家風景區範圍，也有許多保育類動物出現，應強化說明本案開發必要性及需求性，針對石門區觀光旅客供需，包含三芝及石門地區的觀光角色、預期旅客停留天數與過夜率等，具體說明本案於北海岸地區的市場定位。

開發單位今再表示，北海岸住宿設施集中在金山、淡水。石門、三芝僅有民宿，缺乏多元、完善的商業服務。依2024年台灣旅遊狀況調查，團體旅遊以「當日來回」占59.7%最高，其次是住宿「旅館」32.1%。此外，石門、三芝僅有民宿74間房，白沙灣半徑1公里僅4間民宿共10間房，缺乏住宿設施。

開發單位強調，本案也為串連範圍內食、宿、遊、購、行業者，凝聚觀光發展共識，讓原本傳統單打獨鬥的異業結合，建立起區域觀光發展組織。

不過有環委表示，根據開發單位的調查，北觀風景區平均旅遊天數為半天，停留1天的旅客不過夜比例28%，且因位於北北基都會近郊，交通發達與公共運輸便利，遊程多以單日往返為主，住宿的供給推估恐怕也遠超需求。

另有環委指出，開發前草地、植栽、景觀綠地面積等為74%，但開發後只剩40%；次生林面積更從17%下降到只剩1.7%，植栽計畫要再說明清楚，也強調勿將南部樹苗拿來當作植栽計畫的一部分，否則就會失去延續周邊植栽林的目的。

本案經環委討論，要求開發單位強化說明本計畫的定位，以及「度假型旅館」與「長住型旅館」的市場區隔及功能互補性，並納入地方政府觀光政策串聯的具體構想。此外，也應重新計算汙水處理量並評估提高生活汙水回收率，並重新檢視開發前後自然度變化，本案決議補正再審。

石門 環評 環境部

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