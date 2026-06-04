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竹南郵務士遭砍死 工會：早建議公司配發防身裝備

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
竹南郵局有郵務士遭民眾砍殺。聯合報系資料照，圖非當事人
竹南郵局有郵務士遭民眾砍殺。聯合報系資料照，圖非當事人

苗栗竹南郵局一名郵務士，今（4）日下午遭陌生男子持刀攻擊，警消獲報當場依現行犯逮捕該男子，但郵務士已無生命跡象，送醫不治。台灣郵政產業工會理事長廖迺辰聽到噩耗深表遺憾，強調先前早已在內部勞資會議提出，應該讓同仁佩戴辣椒水等防身武器，但卻一直沒有下文，讓他感嘆，如果當初公司有配置，同仁可能就不會罹難。

據了解，46歲的劉姓兇嫌疑似不滿61歲的楊姓郵務士平時卸載郵件時發出的聲響，竟趁其作業時，持刀狂砍對方十刀。導致郵務士頭部、臉部及身體左側有多處刀傷。

廖迺辰表示，這名郵務士是在執勤時遭民眾砍死，應為因公殉職，公司應立即啟動對這名同仁的撫卹機制。重啟外勤人員防護設備配置機制，研議提供必要的安全防護裝備。至少能配給防護器具，例如辣椒水、木棍或電擊棒等，讓一線員工備而不用。

廖迺辰指出，先前工會曾在內部勞資會議提案，但郵政公司卻認為牽扯法律問題，所以沒有下文。若是當初公司有配置，同仁至少能夠防禦，說不定憾事就不會發生。

工會要求公司應研議危險加給制度，外勤同仁每天穿梭於大街小巷，不僅可能遭遇犬隻攻擊、交通事故等風險，還必須面對極端高溫等惡劣氣候，長期為公司付出與打拚，公司不應對第一線同仁如此苛刻。

對此，郵政公司回應，竹南郵局於下午13點35分通報，先前控告竹南郵局噪音案之劉姓兇嫌在其住家門口對郵局揮舞菜刀並叫囂。該局詹姓經理遂到警局報案。惟仍無法避免憾事。

郵政公司表示，劉姓兇嫌長期因對於竹南郵局裝卸郵件時所發出之聲響不滿，並曾控告竹南郵局。經法院調查相關證據，及環保局函覆法院經派員測量結果，並未發現有分貝數逾越噪音管制法所定標準。後劉姓兇嫌於宣判前撤回告訴。

中華郵政公司針對此不幸事件，謹向楊姓員工表達深切哀悼及其家屬表示慰問，後續亦將配合警方釐清案情，並盡全力協助家屬處理後事。

苗栗 工會

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