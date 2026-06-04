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追世足就靠這款App！Apple Sports最愛球隊戰況、即時比分一手掌握

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Sports支援追蹤「FIFA World Cup 2026」賽事，也可選擇支持的國家隊加入追蹤名單。圖／手機截圖
Apple Sports支援追蹤「FIFA World Cup 2026」賽事，也可選擇支持的國家隊加入追蹤名單。圖／手機截圖

全球足球迷引頸期盼的2026世界盃足球賽即將揭開序幕，Apple近日也宣布「Apple Sports」App擴大服務範圍，新增支援90多個國家與地區，台灣用戶現在也能透過iPhone即時掌握世足賽最新戰況、球隊資訊與賽事進程。

Apple Sports目前已可於全球超過170個國家與地區的App Store下載，這款專為運動迷打造的iPhone應用程式，主打快速、簡潔與個人化體驗，提供即時比分、賽事數據與最新動態，讓使用者能更輕鬆掌握關注球隊與聯賽的資訊。

迎接2026世界盃開踢，Apple Sports同步推出多項全新功能。球迷可直接追蹤「FIFA World Cup 2026」賽事，或選擇支持的國家隊加入追蹤名單，透過個人化比分看板掌握所有比賽進度。賽事期間，使用者可查看各隊先發名單、陣型配置、即時比分及淘汰賽晉級圖，隨時掌握從分組賽到決賽的最新發展。

新版Apple Sports也強化視覺化資訊呈現方式，包括可滑動瀏覽的淘汰賽對戰表，以及顯示球員站位與戰術安排的陣型視覺化功能，讓球迷在開賽前就能快速了解兩隊布局與比賽看點。

此外，追蹤球隊後，球迷還能透過iPhone鎖定畫面的「即時動態」以及Apple Watch即時查看比賽進展，也可將Apple Sports小工具加入iPhone、iPad與MacBook主畫面，即時掌握關鍵賽況。

負責Apple Music、Apple Sports、Apple TV與Beats的Apple副總裁Oliver Schusser表示，世界盃是凝聚全球球迷的重要賽事，也是向更多使用者介紹Apple Sports的最佳時機。Apple Sports以快速、簡潔為設計核心，希望讓球迷能即時掌握比分、數據以及最重要的賽事動態。

Apple Sports現已開放台灣用戶免費下載。若要使用「即時動態」功能，需搭配執行iOS 18或更新版本的iPhone，以及watchOS 11或更新版本的Apple Watch；iPad用戶則需下載相容版本的Apple Sports App，才能使用相關小工具功能。

透過追蹤隊伍和聯盟，隨時掌握賽事最新比分、統計數據與賽程。圖／手機截圖
透過追蹤隊伍和聯盟，隨時掌握賽事最新比分、統計數據與賽程。圖／手機截圖

2026世界盃足球賽即將揭開序幕，iPhone使用者現在可透過「Apple Sports」App即時掌握世足賽最新戰況。記者黃筱晴／攝影
2026世界盃足球賽即將揭開序幕，iPhone使用者現在可透過「Apple Sports」App即時掌握世足賽最新戰況。記者黃筱晴／攝影

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