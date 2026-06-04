駕艙機車能否停機車格？雙北不同調 交通部：停汽車位「尊重地方自治」

駕艙機車最快年底上路，到底能不能停一般機車格？新北市說只要停得進去超線就可以，台北市卻禁止，雙北不同調，交通部表示，新法規範駕艙機車得停小型車停車格，但地方政府可依實際停車需求及道路環境自訂規定，最快六月底就能上路實施。

駕艙機車指的是具封閉式車式及方向盤轉向系統的三輪機車，交通部先前預告修正「道路交通安全規則」，最快年底開放駕艙機車領牌上路。

新北市交通局日前公告，7月1日起開放三輪以上機車（身心障礙者專用特製機車除外）停放路邊機車停車格、路邊小型車停車格及路邊大型重型機車專用停車格。但台北市停管處昨天卻宣布駕艙機車只能停放在汽車格為，同時禁止停放在騎樓，違者取締將依道交條例開罰。

雙北不同調，恐讓騎士無所適從。交通部表示駕艙機車依聯合國UNECE車輛安全法規屬L5類，領用機車牌照，惟比照小型車需辦理車輛檢驗。駕駛人應有小型車以上之駕照，行駛規定比照大型重型機車，適用小型車行駛規定，但歸類屬普通重型機車者不得行駛高速公路及快速公路，並得停放小型車停車格。

交通部進一步說明，新法規範駕艙機車得停放汽車停車格，但地方政府可就實際道路環境及停車需求，自訂規範。因此，駕駛人若將駕艙機車停放在機車格，並不違反新法規定。

交通部於今年2月2日已預告修正草案，刻正依法治作業程序辦理修正發布事宜，預計今年6月底完成修法。