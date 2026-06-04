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捷運三鶯線真的要來了！交通部訂周日履勘

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
捷運三鶯線6月7日履勘。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線6月7日履勘。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線即將進入通車最後一哩路，交通部訂周日（7日）進行捷運三鶯線履勘作業。三鶯線由新北市政府南線頂埔站至鶯桃福德站，長度約14.29公里，共12座高架車站，及1座機廠，於今年4月26日針對辦理初勘後，完成履勘前須改善事項，確認達通車營運準備，於今年5月14日提報請交通部履勘。

交通部表示，已籌組履勘小組，由路政及道安司吳司長東凌擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部鐵道局於5月26日完成履勘形式審查。

交通部亦於5月28日召開履勘前置會議，履勘委員關切本計畫中運量無人駕駛系統於營運初期列車上緊急應變處置、平均列車妥善率、車站周邊轉乘接駁、端點頂埔站與板南線站內轉乘及介面整合、獨立查證與確證報告進度更新等議題。交通部依據「大眾捷運系統履勘作業要點」請新北市政府於履勘時補充說明，並訂於6月7日辦理本案履勘作業。

捷運 三鶯線 交通部

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