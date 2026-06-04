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低氣壓+鋒面夾擊！大台北明防豪雨 下周恐啟動大規模豪雨作業

中央社／ 台北4日電
明天熱帶系統影響全台降雨，中部以北山區及大台北防豪雨。圖／取自氣象署
明天熱帶系統影響全台降雨，中部以北山區及大台北防豪雨。圖／取自氣象署

氣象署今天下午發布多處大雨及豪雨特報，明天熱帶系統影響全台降雨，中部以北山區及大台北防豪雨；下周因滯留鋒及西南風影響將接連下雨一周，不排除會啟動較大規模豪雨作業。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，巴士海峽有一個熱帶系統正在接近台灣，預測會以低氣壓或熱帶性低氣壓的強度通過；當進入台灣東部海面時，由於環境適合發展，不排除會增強為今年第7號颱風米克拉。

賴欣國表示，目前各國模式預測，米克拉生成後將朝日本方向移動，對台灣沒有直接影響。

不過，明天受低氣壓或熱帶性低氣壓影響，全台各地天氣不穩定，容易有局部大雨發生，氣象署特別提醒午後對流旺盛，中部以北山區及大台北地區有局部短延時豪雨。

賴欣國說，6日低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸遠離，各地降雨趨緩，西半部山區局部較大雨勢；7日偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部午後有雷陣雨，特別在東半部地區並有短延時大雨或豪雨。

8日起北方鋒面接近及西南風影響，西半部、宜蘭易有短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部大雨，其他各地為午後短暫雷陣雨；9日起鋒面滯留及西南風持續影響，預估持續至14日都是全台有雨的天氣，西半部、東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生；氣象署不排除會啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。

溫度方面，賴欣國提到，今天最高溫為花蓮縣玉里鎮攝氏39.4度，逾36度的區域都集中在花東縱谷，主因是白天日照強烈，加上當地地形易蓄熱、散熱慢，因此中午前後就容易出現局部高溫。明天由於各地降雨，高溫降至30到32度左右，未下雨前偏悶熱。

賴欣國提醒，明天西南部沿海及恆春半島注意有長浪發生。

豪雨 氣象署 大雷雨

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