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三鶯線通車邁最後一哩路 交通部6月7日履勘檢視無人駕駛安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部依據「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，已於2026年5月28日召開捷運三鶯線履勘前置會議，並訂於2026年6月7日(星期日)辦理履勘作業。

交通部說明，本次履勘範圍係捷運三鶯線，路線自板南線頂埔站至鶯桃福德站，長度約14.29公里，共12座高架車站，及1座機廠，前經新北市政府2026年4月26日辦理初勘後，經新北市政府完成履勘前須改善事項，確認達通車營運準備，於2026年5月14日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部履勘。

交通部隨即籌組履勘小組，由路政及道安司長吳東凌擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部鐵道局2026年5月26日完成履勘形式審查，交通部已於2026年5月28日召開履勘前置會議，履勘委員關切本計畫中運量無人駕駛系統於營運初期列車上緊急應變處置、平均列車妥善率、車站周邊轉乘接駁、端點頂埔站與板南線站內轉乘及介面整合、獨立查證與確證報告進度更新等議題。

交通部依據「大眾捷運系統履勘作業要點」請新北市政府於履勘時補充說明，並訂於2026年6月7日辦理本案履勘作業。

三鶯線 交通部

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