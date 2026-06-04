三鶯線通車邁最後一哩路 交通部6月7日履勘檢視無人駕駛安全

6月4日是日本的「預防蛀牙日」，本週也正值「口腔保健週」。據日媒每日新聞報導，鹿兒島大學名譽教授於保孝彥證實，若清潔不當，口腔可能散發出類似糞便的惡臭。這類嚴重的口臭，主要是因為牙周病菌在分解口腔內脫落的黏膜、細菌及食物殘渣等蛋白質時，產生了與大便臭氣成分相同的惡臭物質；此外，細菌還會分泌出類似起司腐敗、或是廚餘般的酸臭味，這些味道混雜在在口中，就成了讓人尷尬的便便味。

2026-06-04 15:26